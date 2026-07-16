Isang katorse anyos na dalagita ang namatay pagkatapos iharang ang sariling katawan upang iligtas ang tatlo niyang nakababatang mga pinsan sa isang king cobra habang sila ay lumalangoy sa isang ilog sa Barangay Batian sa bayan ng Maitum, Sarangani nuong 13 Hulyo 2026.
Ang bayaning dalagita ay nakilala bilang si Marian “Buding” Mlah, na sumagip sa kanyang mga pinsan sa Crossing Kuda nung biglang may lumabas na king cobra o banakon sa lokal na dialekto sa isang talahiban at sumugod patungo sa mga bata.
Ayon sa kapatid ni Buding na si Naib, imbes na tumakas, niyapos ni Buding ang kanyang mga nakababatang mga pinsan at hinarangan ang ahas sa pag-atake sa mga bata gamit ang kanyang katawan.
Nakagat si Buding sa may likuran, na siyang nagbigay ng pagkakataon na makatakas ang mga bata ng walang kagat mula sa makamandag na ahas.
Naitakbo pa sa hospital ang dalagita, ngunit kalaunan ay bumigay din ang katawan dahil sa lakas ng kamandag bago pa man naisalba ng mga duktor ang bayaning babae.
Ayon kay Naib, hindi na daw inisip ni Buding ang sarili niyang kaligtasan at hinangad na lang na iligtas ang kanyang mga pinsan.