Pulong Duterte, pumalag nang sabihang 'sabog' ni Jonvic Remulla

Bumanat si Davao City 1st District Representative Paolo "Pulong" Duterte kay Interior Secretary Jonvic Remulla matapos nitong sabihing "sabog" lamang si Duterte nang ilabas ang pahayag na may warrant of arrest din mula sa International Criminal Court (ICC) si Senator Bong Go.
"Ako pa talaga ang sinabi mong 'high' at 'sabog,' Secretary Jonvic Remulla? Ako? O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok at ang gusto mo talagang sabihin ay iyong mga nasa Malacañang?" aniya, na may patama sa alegasyon ng drug usage laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
"Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang 'high' at sino ang 'sabog,' simple lang naman ang solusyon. Magpa-hair follicle drug test tayo. Sama mo na ang boss mo at asawa't anak niya. Para isang testing na lang, tapos ang usapan," dagdag pa nito sa kanyang Facebook post.
Nag-ugat ang sagutan nang kumpirmahin ni Remulla na wala siyang nalalaman na warrant of arrest para kay Senator Bong Go, matapos mabalita ang ukol sa warrant kay Senator Ronald "Bato" dela Rosa.
“Hindi ko nga alam, kaya baka sabog noong sinabi niya kasi siya lang ang nakakita noon eh. Sa amin wala pa naman,” ayon sa kalihim ng DILG.
Binigyan naman ni Duterte ng ibang kahulugan ang salitang "sabog" ni Remulla.
Aniya, "Pero baka ibang sabog din ang tinutumbok mo, Jonvic. Baka 'yung sabog sa kapangyarihan. Sabog sa korapsyon. Sabog sa kayabangan."
"Ug sabog sa pagtuo nga ang katawhan dili na kabalo motan-aw kung kinsa ang nagtrabaho ug kinsa ang nagpapa-pogi lang sa kamera," ani Duterte sa wikang Bisaya, na ang ibig sabihin ay: "At sabog sa paniniwala na ang taumbayan ay hindi na marunong tumingin kung sino ang tunay na nagtatrabaho at kung sino ang nagpapa-pogi lang sa harap ng kamera."
"Kaya bago ka muling mamigay ng bansag na 'high' at 'sabog,' baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Baka nandoon ang sagot sa mga tanong mo," pagtatapos ng mambabatas.