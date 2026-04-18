Lacson, bumuwelta sa 'pusakal' banat ni Panelo: 'huwag kang balat-sibuyas'

Nawalan ng pasensya si Senador Ping Lacson kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo at tinawag itong “ungas” dahil sa pahayag na posibleng bumoto siya at tatlo pang senador pabor sa pagkondena kay Vice President Sara Duterte sakaling umabot sa Senado ang impeachment trial nito.
Si Lacson, na magsisilbing senator-judge sa naturang paglilitis, ay mariing kinondena ang pahayag ni Panelo bilang isang “kalokohan,” at iginiit na wala itong mapapala sa ganitong alegasyon.
Bukod kay Lacson, tahasang pinangalanan din ni Panelo sina Senate President Tito Sotto at Senators Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan bilang umano’y may kinikilingan at posibleng bumoto para hatulan ang Bise Presidente sa mga kasong isinampa laban dito ng House of Representatives.
“Bakit parang mas marunong pa siya sa amin? Walang puwedeng magsalita para sa akin. At sinabi ko na ito noon—ebidensya ang magiging batayan namin,” ani Lacson sa isang digital show noong Biyernes ng gabi.
“Hindi lang siya pusakal. Ungas siya,” dagdag pa niya.
Iginiit din ni Lacson na hindi kay Panelo ang magbigay ng ganitong mga haka-haka.
Sa panig ni Panelo, sinabi nitong nakabatay lamang ang kanyang pahayag sa umano’y “anti-Duterte” na tindig ni Lacson, na aniya’y lantad naman sa publiko.
“Hindi dapat balat-sibuyas ang isang opisyal ng gobyerno. Kung hindi siya sang-ayon sa opinyon ko, puwede niya iyong sabihin, pero ang lagyan ng insulto at personal na atake ang sagot ay tanda ng katangahan,” ani Panelo sa DAILY TRIBUNE.
“Hindi niya gusto na pinupuna ko ang kanyang mga hipokritong posisyon bilang senador, na matagal ko nang sinasabi sa aking mga komentaryo. Kung hindi niya kaya ang init sa kusina, umalis siya roon,” dagdag pa niya.
Mariing tinutulan ni Lacson ang pagtawag ni Panelo sa kanila bilang “pusakal” at ang pahiwatig na bilang mga kritiko ng Bise Presidente ay tiyak na hahatol sila ng guilty na maaaring magresulta sa habambuhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno at makaapekto sa posibleng pagtakbo nito sa pagkapangulo.
Matatandaang inihayag ni Duterte noong Pebrero ang planong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa, kasabay ng paghahain ng panibagong impeachment complaints sa Kamara.
Nahaharap siya sa mga alegasyon ng betrayal of public trust, graft and corruption, at bribery, na pangunahing may kinalaman sa umano’y kuwestiyonableng paggamit ng P650 milyon na confidential funds sa Office of the Vice President (OVP) at Department of Education noong siya pa ang kalihim mula kalagitnaan ng 2022 hanggang Hunyo 2024.