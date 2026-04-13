‘Gago,’ ‘bangag’: Baste Duterte, bumuwelta kay Marcos sa RAGE Coalition launch

Mariing binatikos ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability (RAGE) Coalition noong Linggo, ika-12 ng Abril.
Sa Club Filipino sa San Juan City, gumamit si Duterte ng matitinding salita upang ipahayag ang kanyang galit sa administrasyon na dati nilang nakasama sa pulitika sa ilalim ng UniTeam noong 2022 national elections, na pinag-isa ang kampo ng Marcos at Duterte.
“Siyempre inisip ko rin, itong taong ito gustong maging Presidente, he will redeem the Marcos family name. Hindi ko naman talaga inisip na ganun pala kagago ‘yang tao na yan,” aniya.
Alleged cocaine use ni Bongbong
Binanggit din ng alkalde ang mga alegasyon sa umano’y paggamit ni BBM ng droga, kasunod ng nag-viral na clip online kung saan makikita si Marcos sa isang talumpati para sa International Women’s Month noong Marso.
“Kita niyo yung nasa U.N. siya? Yung sipon? Tingnan nyo sa ChatGPT. Ano ang mga sanhi ng cocaine use, paano nito naaapektuhan ang nasal cavity,” aniya.
Dagdag pa niya, “Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino,” at inihambing ito sa kampanya ng kanyang ama noong 2016 na nakatuon sa isyu ng droga at korapsyon.
“Ano ang binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption," dagdag niya, ngunit sabay bawi ng "Sabi ng kapatid niya, hindi ako ‘yun ah,” na tumutukoy sa pahayag ni Senador Imee Marcos sa isang Iglesia ni Cristo rally.
Isyu sa flood control
“Tingnan mong katangahan nito ni bangag. Siya ang nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Hinayaan ko na mag-self-destruct ‘yang gago na yan kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan,” aniya, iginiit na babalik umano sa administrasyon ang kontrobersiya.
Krisis sa langis
Binatikos din ni Duterte ang gobyerno kaugnay ng patuloy na krisis sa langis sa gitna ng tensyon sa Middle East. Aniya, hindi maaaring basta alisin ang Value-Added Tax (VAT) gaya ng panawagan ni Batangas 1st District Rep. Leandro Leviste dahil “hindi na sila makakakurakot.”
Posibleng 2028 plano
Sa usapin ng planong pampulitika ng kanilang pamilya matapos ihayag ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad ng pagtakbo sa pagkapangulo, sinabi niya: “Let’s reclaim the country and give it back to the people,” at iginiit na kontrolado umano ng mga oligarko ang bansa.
“We have to be selfless public servants kung gusto natin talagang umangat itong bansa natin... Sabihin na natin, may nakawang nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente na nag-tolerate niyan,” aniya.
Hinikayat din niya ang publiko na “magbalik sa bayan.”
“You know, kung swerte na kayo sa buhay, it’s time to give back to the people. You can eat in a very nice restaurant, tama na ‘yan, that’s okay,” dagdag niya.
“Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos,” aniya.
Samantala, patuloy ang lumalalim na bangayan ng mga pamilyang Duterte at Marcos, sa gitna ng pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands kaugnay ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court, at mga impeachment na kinakaharap ni Bise Presidente Sara Duterte—na sinasabing bahagi umano ng pulitikang pag-atake laban sa kampo ng Mindanao.