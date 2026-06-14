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DYARYO TIRADA

Philippine Army nagdeploy ng dagdag na puwersa para sa relief at rescue operations sa Mindanao

The Northern Luzon Command (NOLCOM) of the Armed Forces of the Philippines and the United States Army held the Ceremonial Patching for Balikatan Exercise 41-2026 at the NCO Clubhouse Support Command (SPTCOM), PA, Camp Aquino, San Miguel, Tarlac City on April 27, 2026.
The Northern Luzon Command (NOLCOM) of the Armed Forces of the Philippines and the United States Army held the Ceremonial Patching for Balikatan Exercise 41-2026 at the NCO Clubhouse Support Command (SPTCOM), PA, Camp Aquino, San Miguel, Tarlac City on April 27, 2026.NOLCOM
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Nagpadala ang Philippine Army ng karagdagang mga sundalo sa mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.

Ayon sa mga opisyal ng 105th Infantry Battalion, ipinakalat ang mga tauhan ng 6th Infantry Division at 12th Forward Service Support Unit sa mga lalawigan ng South Cotabato at Sarangani.

Layunin ng deployment na suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng rescue, relief, at iba pang humanitarian operations para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad.

Samantala, nakikibahagi rin ang mga sundalo ng 10th Infantry Division sa mga relief operation sa General Santos City upang makatulong sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong mamamayan.

The Northern Luzon Command (NOLCOM) of the Armed Forces of the Philippines and the United States Army held the Ceremonial Patching for Balikatan Exercise 41-2026 at the NCO Clubhouse Support Command (SPTCOM), PA, Camp Aquino, San Miguel, Tarlac City on April 27, 2026.
Army presses search, rescue operations in Mindanao quake zones
The Northern Luzon Command (NOLCOM) of the Armed Forces of the Philippines and the United States Army held the Ceremonial Patching for Balikatan Exercise 41-2026 at the NCO Clubhouse Support Command (SPTCOM), PA, Camp Aquino, San Miguel, Tarlac City on April 27, 2026.
10ID deploys disaster response units after Mindanao quake
Mindanao Earthquake
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