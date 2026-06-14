Philippine Army nagdeploy ng dagdag na puwersa para sa relief at rescue operations sa Mindanao

Nagpadala ang Philippine Army ng karagdagang mga sundalo sa mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
Ayon sa mga opisyal ng 105th Infantry Battalion, ipinakalat ang mga tauhan ng 6th Infantry Division at 12th Forward Service Support Unit sa mga lalawigan ng South Cotabato at Sarangani.
Layunin ng deployment na suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng rescue, relief, at iba pang humanitarian operations para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad.
Samantala, nakikibahagi rin ang mga sundalo ng 10th Infantry Division sa mga relief operation sa General Santos City upang makatulong sa agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong mamamayan.