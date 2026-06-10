Mga kilalang batang bayani, tampok sa bagong Independence Day stamps ng PHLPost

Sang siglo at kalahati matapos silang isilang, patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa mga Pilipino sina Gregoria “Oriang” de Jesus at Emilio “Pingkian” Jacinto dahil sa kanilang mahalagang ambag sa Himagsikan.
Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-128 Anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ilulunsad ng Philippine Postal Corporation ang commemorative stamps para sa ika-150 taon ng kapanganakan nina de Jesus at Jacinto sa 12 Hunyo 2026 sa Robinsons Place Ermita.
Kilala bilang Lakambini ng Katipunan, naging simbolo si de Jesus ng katatagan at sakripisyo, habang si Jacinto, na tinaguriang “Utak ng Katipunan,” ay naging mahalaga sa paghubog ng mga prinsipyo ng rebolusyon.
Layunin ng PHLPost na ipakilala sa mas maraming Pilipino, lalo na sa kabataan, ang kanilang mga kuwento. Ayon kay Maximo C. Sta. Maria III, “Sa panahon kung kailan maraming kabataan ang naghahanap ng inspirasyon at mga huwaran, mahalagang maipakilala natin ang mga kabataang bayani na tumulong humubog sa ating bansa. Sa pamamagitan ng mga selyong ito, umaasa kaming mas maraming Pilipino ang muling matutuklasan ang kanilang mga kuwento at magpapahalaga sa kanilang kabayanihan.”
Ang commemorative stamps, na idinisenyo ni Jose Antonio A. Jayme, ay magiging available sa publiko simula 12 Hunyo sa Robinsons Place Ermita at sa Manila Central Post Office.