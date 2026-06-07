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DYARYO TIRADA

Ryan Bang, kinumpirma ang hiwalayan nila ni Paola Huyong

Engagement no more? Ryan Bang with fiancee Paola Huyong
Engagement no more? Ryan Bang with fiancee Paola HuyongRyan Bang IG
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Kinumpirma ng actor at TV host na si Ryan Bang ang hiwalayan nila ng kaniyang ex-fiancé na si Paola Huyong matapos ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon.

Kinumpirma ni Bang ang balita sa isang YouTube video kasama ang co-host niyang si Vice Ganda.

Engagement no more? Ryan Bang with fiancee Paola Huyong
After months of speculation, Ryan Bang confirms split from Paola Huyong
Engagement no more? Ryan Bang with fiancee Paola Huyong
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Giit ni Bang, hindi ito nangaliwa kay Huyong.

Kinumpirma niyang noong Enero pa sila hiwalay ng dating kinakasama.

Sinabi niyang sinubukan pa niyang ayusin at isalba ang kanilang relasyon, pero hindi nagtagumpay.

Nabanggit niyang malaki ang pagitan nilang dalawa sa kanilang mga kultura.

Vice Ganda
It's Showtime
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