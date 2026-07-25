Umani ng batikos ngayon si Unkabogable Star Vice Ganda matapos ang kanilang skit na "Memerimar" sa show na It's Showtime, kung saan tampok ang isa nilang dancer na si Johaira Moris sa dance group nilang Baby Dolls.
Makikita sa video na matapos uminom ni Meme ng tubig ay umakto siyang nagulat at ibinuga sa mukha ng dancer na si Johaira, at sinambit, "Anong nangyari sayo, bakit ka nagputik?", na kaagad namang inalmahan ng mga netizens, at sinabing akto ito ng racism.
"There should be no room for racism in National Television"
"Honestly, I didn't find it funny."
"It's disappointing to see behavior like this," komento ng mga netizens.
Ngayong araw lang din, naglabas ng video ang komedyante laman ang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga taong nasaktan sa ginawa niyang akto. Sinabi rin ng aktor na nakarating sa kaniya ang mga komento ng mga netizens sabay sabing pagbubutihin pa nila sa kanilang show.
"Humihingi po kami ng paumanhin sainyo, and we will try to do better", saad ni Vice.
Naganap ang insidente sa gitna ng pagsikat ng kanilang comedy skit na bahagi ng mga pang-araw-araw na segment ng show, kung saan bentang-benta naman sa mga manonood ang mga kwelang senaryo na ipinapakita nila.