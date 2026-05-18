Andrea Brillantes, umamin sa romansa

Walang halong pag-iimbot at buong katapatang inamin ni “A Stranger In Prague” bida Andrea Brillantes na siya ay nasa isang relasyon at binatang nagpapatibok sa kanyang puso ay si Franchesko Juan “Pankie” Capistrano.
Nangyari ang pag-amin ni Blythe tungkol sa fine romance nila ni Pankie sa pinaka-bagong vlog panayam niya kay ni Karen Davila. Inurirat sa nasabing vlog ni Davila kung ano ang pagkakaiba ngayon ng non-showbiz boyfriend niya.
Hanash ni Blythe: “Wala naman pong masyadong bago for me. Kasi it’s just a normal relationship for me, lalo na hindi po talaga nakapasok sa utak ko kasi na artista ako. Wala po kasi akong ganun’g levels, eh.”
“Siguro, different lang in a way na siyempre, hindi siya sanay, tapos minsan, nasa article siya,” dagdag hanash ni Brillantes. “So, ‘yun lang po ‘yung mga kailangan kong ipaintindi. Pero wala naman pong masyadong pinagbago.”
Bakit nga ba tila mahilig ang aktres sa mga atleta, lalo na ngat dating varsity player si Pankie? Bukas na aklat at kasaysayan kasi na ang mga mga lalaking di niya na maaring balikan na sina Ricci Rivero at Sam Fernandez ay pawang mga basketbolista.
Natatawang reaksyon ni Blythe sa tanong ni Madam Karen: “Ayun na nga! Lagi na lang. Kahit ako, napapakamot ako. Hindi ko po siya tinitingnan kasi na ‘So, ano trabaho mo, ano sport mo?’ Nalalaman ko na lang, kunyari kapag gusto ko na ‘yung tao, ‘Oh my gosh, nagba-basketball pala siya.’ Sa isip ko, ‘Alam ko na sasabihin ng mga tao, another basketball (player) na naman. ‘Yun na naman iisipin nila.”
Kuda pa ni Blythe bilang pagpapaliwanag: “But hindi ‘yon ‘yung type ko. Hindi ‘yun ang hanap ko. Nagkakataon lang kasi ‘yun ang number one sports sa Philippines. Every guy here in the Philippines knows how to play basketball. So, it just so happens, but it’s not what I’m looking for in a guy.”
Kwento pa ni Brillantes sa vlog panayam na nagkakilala raw sila ni Pankie sa pamamagitan ng mga mutual friend at doon na nga nagsimula ang lahat.
Nitong Enero lamang nang ipangalandakan ni Pankie ang relasyon nila ni Blythe dahil nag-post ito ng larawan nila ng aktres na magkasama sa New Year’s countdown sa Bonifacio Global City.