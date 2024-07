Ayah Alfonso hubaderang negosyante

As a Vivamax star, kapuri-puri si Ayah Alfonso. At her age kasi ay may dalawa na siyang business, isang bar at isang restaurant na pinagsama na lang niya. Naniniwala kasi si Ayah na hindi pangmatagalan ang pag-aartista at kailangang may back-up plan siya.

“Nagpunta ako sa pagnenegosyo kasi sabi ko sa sarili ko hindi habang buhay ay maganda ako. Hindi habang buhay ay sexy ka. Hindi habang buhay ay kilala ka ng mga tao,” say niya.

Goal oriented din ang dalaga. Nakaplano ang kanyang buhay. And so far, naa-achieve naman niya ang kanyang mga plano.

“Habang kumikita ako ay sine-save ko. May goal ako every year. Sa year na ito dapat may business na ako. For example, thirty na ako, may limit ako sa pag-aartista o pagmomodel para ma-relax ko ang buhay ko,” say niya.