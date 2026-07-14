Naglabas si Bise Presidente Sara Duterte ng pahayag kaugnay ng ikaapat na araw ng kanyang impeachment trial.
Ayon sa kanya, nakita ng mamamayan ang umano’y kasinungalingang ipinupukol sa kanya, dahil ang mga paratang ay wala umanong matibay na ebidensya.
Taliwas sa kanyang mga naunang sinabi sa viral online press conference noong Nobyembre 2024, iginiit niya ngayon na wala umano siyang ginawang pagbabanta. Gawa-gawa lamang umano ang pagkakaroon ng "assassin" at peke rin ang mga nailabas na ebidensya laban sa kanya.
Dagdag pa niya, isang hakbang lamang ito para dungisan ang mga pampublikong institusyon na nagpapahina naman sa tiwala ng taumbayan.
Hinikayat niya na ang pagdinig ay marapat na nakabatay sa mga credible evidence at hindi sa mga haka-haka, at gawa-gawang salaysay, o mga walang basehang alegasyon.
Ngayong Martes ay nagpapatuloy sa Senado ang ikalimang araw ng pagdinig kung saan isinasagawa ang cross-examination kay National Bureau of Investigation (NBI) BARMM Regional Director Atty. Jeremy Lotoc kaugnay ng nasabing death threat video laban sa First Family.