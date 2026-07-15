Iginiit ni Senator-Judge Alan Peter Cayetano na isang paraan lamang ng panggigipit sa kanila ang ginagawang imbestigasyon ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag sa umano’y anomalya noong 2019 Southeast Asian (SEA) Games sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte.
“Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate bakit ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero huwag mo nang i-announce,” pahayag ni Cayetano, habang ipinaliliwanag na nakatitira ito sa integridad ng Senado.
Naniniwala ang senador na malinaw ang layunin ng naturang imbestigasyon—ang unti-unting bawasan ang Senado. Ito'y matapos makulong ang dalawang Senador sa hanay ng minority na sina Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder kaugnay ng maanomalyang flood control project, at Senador Rodante Marcoleta para rin sa kasong plunder dahil naman sa hindi idineklarang election fund.
“Binabawasan talaga kami, iniisa-isa,” dagdag pa ng Senator-Judge.
Hindi rin napigilang magsalita nang may matinding emosyon ang kanyang kapatid na si Senator-Judge Pia Cayetano upang kondenahin ang ginagawa ng NBI.
“I am bothered, there is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated... Don't we want a better country for our children?" pahayag niya.
“Why would you allow a director who is just called to be a witness next week, brag that he's going to investigate... I am upset to hear this. And I will stand up for each and everyone of you, I don't care what side you are on, I will stand up for you if somebody tries to intimidate you,” dagdag niya.