ATRAS, ABANTE

Parang basketbol ang halalan sa Amerika. Mahigpit ang labanan ng magkaribal na partidong Democrat at Republican para sa halalan sa pagkapangulo sa Nobyembre.

Noong una ay dehado ang kandidato ng Republican na si Donald Trump dahil sa pagkatalo niya sa mga kasong sexual abuse ng isang dating manunulat at pagbabayad sa isang porn star noong halalan sa pagkapangulo noong 2016 upang huwag niyang ibulgar ang pagtatalik nila na makakasira sa kanyang kandidatura.

Magulo rin ang partido ng mga konserbatibo dahil kulang sa pagkakaisa. Hindi pa napili si Trump bilang kandidato sa pagkapangulo at nagpapatalbugan pa ang may isang dosenang karibal niya sa pwesto upang sila ang mahirang na kandidato ng Republican sa pagkapangulo.

Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kalagitnaan ng kampanya sa halalan matapos ang debate nina Trump at ang karibal na Democrat na si Pangulong Joe Biden. Lumamang sa public opinion polls si Trump matapos niyang lampasuhin si Biden sa debate.

Dito na nagsimula ang pag-angat ni Trump sa public opinion polls at pagkakagulo ng partidong Democrat dahil sa pagkadismaya ng ilang liberal na mambabatas kay Biden at kahinaan ng kanyang pakikipagtagisan ng kakayahan sa debate.

Lalo pang umabante sa rating si dating pangulong Trump nang may nagtangkang bumaril sa kanya habang nangangampanya sa Pennsylvania. Matapos mapatay ang bigong assassin at isang manunood sa kampanya, at masugatan si Trump sa tainga sa daplis ng bala, bumuhos ang simpatiya sa kanya at sa partido ng mga Republican.

At habang lumamang pa si Trump sa rating laban kay Biden, nanawagan naman ang mga kapartido ng pangulo na huwag na siyang tumako sa pagkapangulo. Sa una ay pumalag si Biden sa mungkahi at sinabing siya lamang ang makakatalo kay Trump sa halalan bukod sa malusog at malinaw pa ang kanyang pag-iisip upang gampanan ang katungkulan ng pangulo kahit pa siya ay 81 anyos na.

Subalit nitong Sabado ay nagsimulang humabol ang partidong Democrat nang magbago ng isip si Biden at ihayag na hindi na siya tatakbo sa pagkapangulo. Inindorso rin niya ang kanyang kandidato sa pagkabise president na si Kamala Harris bilang kanyang kapalit na lalaban kay Trump sa Nobyembre.

Nakakuha ng maraming suporta si Harris at nagsimula nang humabol sa public opinion polls ang kanyang partido mula sa maraming tagasuporta niya na nagsimula nang mag-donate ng perang pangkampanya. Mas exciting na ngayon ang labanang Harris at Trump sa pagkapangulo. Si Trump at ang kanyang kandidato sa pagkapangalawang pangulo na si JD Vance ay nagsimula nang siraan si Harris upang depensahan ang kanilang kalamangan sa polls.