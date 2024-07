Israel binomba ang daungan sa Yemen bilang ganti sa mga Houthi

Tinira ng mga eroplanong pandigma ng Israel ang Puerto ng Hodeida sa Yemen na ikinasawi ng tatlong tao nitong Sabado, pahayag ng mga rebeldeng Houthi na kumokontrol sa lugar.

Ang atake ay sumunod sa pagtira ng mga Houthi sa Tel Aviv, Israel gamit ang drone na pumatay ng isang sibilyan.

May 2,000 kilometro ang layo ng Israel at Yemen ngunit abot ng kani-kanilang drone, missile at eruplanong pandigma ang isa’t isa.

“Ang dugo ng mga mamamayan ng Israeli ay may presyo,” sabi ng Ministro ng Depensa ng Israel na si Yoav Gallant. Tinutukoy niya ang atake ng mga Houthi sa Tel Aviv.

Nagbabala ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na “ang sinumang mananakit sa atin ay magbabayad ng napakabigat na presyo,” matapos ang pag-atake ng drone noong Biyernes sa Tel Aviv na pumatay ng isang sibilyan ng Israel.

Binalaan ni Gallant ang mga Houthi na higit pang operasyon laban sa kanila ang susunod “kung maglakas-loob silang salakayin tayo.”

Sinabi ni Gallant na ang pagbomba nila sa Hodeida ay isang babala din sa iba pang mga armadong grupo na sinusuportahan ng Iran at nagbabalak ng pag-atake sa Israel.

“Ang apoy na kasalukuyang nagliliyab sa Hodeida, ay nakikita sa buong Gitnang Silangan at ang kahalagahan ay malinaw,” sabi niya.

Bukod sa pagkamatay ng tatlong tao sa Hodeida, nasugatan ang 87 iba pa, ayon sa health ministry na pinamamahalaan ng mga rebelde sa isang pahayag na dala ng Houthi media.

Nauna nang sinabi ng ministeryo na karamihan sa mga nasugatan ay may matinding paso.

Ngunit ang miyembro ng Houthi politburo na si Mohammed al-Bukhaiti ay mabilis na nagbanta sa isang post sa social media na gaganti sila.

Sinabi rin ng militar ng Israel kahapon na naharang nito ang isang missile na pinaputok mula sa Yemen, ang pinakabago sa serye ng mga armas ng Houthi na pinabagsak sa Red Sea resort town ng Eilat nitong mga nakaraang buwan.

Ang tagapagsalita ng militar ng Israel na si Rear Admiral Daniel Hagari noong Sabado ay inakusahan ang mga Houthi ng paggamit ng Hodeida sa paglunsad ng drone na sumabog sa Israel.

Sa puerto rin umano ibinabagsak ang mga sandata ng Iran tulad ng drone na tumama sa Tel Aviv.