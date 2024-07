YULO MATALAS PA RIN

Inaasahan ng Gymnastics Association of the Philippines (GAP) na mananatiling matalas si Carlos Yulo habang papalapit ang Paris Olympics.

Sinabi ni GAP president Cynthia Carrion sa DAILY TRIBUNE na ang dalawang beses na kampeon sa mundo ay pinaplantsa ang ilang mga kinks kasunod ng pagtatasa ng isang kilalang hukom.

Ang two-time world champion ay kasalukuyang nasa training camp ng Pilipinas sa Metz, France kasama sina Carrion, coach Aldrin Castanñeda at kapwa gymnast na sina Aleah Finmegan, Emma Malabuyo, at Levi Ruivivar.

Kasama rin sa mga gymnast sa Metz sina Samantha Catantan ng fencing at Joanie Delgaco ng rowing.

“One of the judges said he will for sure win. I get nervous. I said but he stepped on the line,” sabi ni Carrion. “He said ‘No, no, calm down, Cynthia. Better he does it now, not in the competition itself.’ He’s doing very, very well. That’s what he’s telling me. He’s very happy.”

Si Yulo ay inaasahang magiging isa sa mga top performer para sa mga Pinoy sa French capital kasama sina Ernest John Obiena ng pole vault at Eumir Marcial, Nesthy Petecio, at Carlo Paalam ng boxing.

Ang 24-year-old pride ng Leveriza, Manila ay nasa misyon na mag-uwi ng medalya matapos na napakalapit sa podium sa Tokyo Olympics noong 2021.

Ang paggawa sa mga round ng medalya ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil ang mga heavyweights tulad ng defending floor exercise gold medalist na si Artem Dolgopyat ng Israel at ang walong beses na FIG Apparatus World Cup vault champion na si Artur Davtyan ng Armenia ay nakikilahok din.

Nananatiling optimistiko si Carrion sa pagtakbo ni Yulo sa pagkakataong ito kapag nagsimula ang kompetisyon sa Hulyo 27 sa Accor Arena.

“You have to be mentally strong as well as your skills. The judge said it’s better now that he’s making mistakes than in the actual competition itself,” sabi ni Carrion.