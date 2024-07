NADAL PASOK SA SECOND ROUND

BASTAD, Sweden (AFP) -- Nalampasan ni Rafael Nadal si Leo Borg, anak ng tennis great na si Bjorn Borg, para umabante sa ikalawang round ng Bastad Open noong Martes habang siya ay nagtatayo patungo sa Paris Olympics.

Ito ang kauna-unahang laban ni Nadal sa singles simula nang mahulog ang 38-anyos sa opening round sa Roland Garros noong Mayo 27, at lumuwag siya sa 6-3, 6-4 na panalo sa basang kondisyon.

Parehong si Nadal at ang 21-anyos na si Borg, na kasalukuyang niraranggo sa 461 sa mundo, ay wild card entries sa Swedish clay-court tournament.

Sa kabila ng maagang pagkatakot sa dating world number one na nadulas sa basang puting linya, si Nadal ay bumasag para sa 3-1, tinamaan ang apat na ace para makuha ang unang set sa loob ng 43 minuto.

Ang isang agarang pahinga ay nagbigay sa Espanyol ng puwesto sa ikalawa, na tinatakan ang laban sa kanyang ikalawang match point pagkatapos ng 1 oras 25min sa court para sa kanyang ikawalong ATP tour match na panalo ngayong season.

“It’s good, I’m finally defending my title,” sabi ni Nadal. “I haven’t been playing a lot of tennis in the last few months. The feelings are great, playing on front of a full crowd means a lot to me and lucky to have been able to play without rain. Even in the tougher moments, I have been able to keep going with the help of the team, but of course the fans have a huge impact on that. They give me amazing energy.”

Pinuri ng 22-time Grand Slam winner ang kanyang karibal, ang anak ng matagal nang retiradong dating world No. 1 na si Bjorn Borg, 68 na ngayon.

“It’s a huge honor to play against the son of one of the biggest legends in the history of our sport,” sabi ni Nadal. “I think he played quite well, he has a great future in front. I wish him all the very best.”

Susunod na makakalaban ni Nadal si fifth seed Cameron Norrie sa second round matapos talunin ng British player si Slovak Jozef Kovalik 7-6 (7/4), 6-4.

Nilaktawan ni Nadal ang Wimbledon para tumutok sa Olympics na lalaruin sa Roland Garros kung saan nanalo siya ng 14 French Open titles.

Noong Lunes, nakipagtulungan din si Nadal kay Casper Ruud para sa doubles win sa clay sa Bastad dalawang linggo bago ang Paris Games.

Si top seed Andrey Rublev ay magsisimula sa kanyang kampanya sa Miyerkules laban sa 121st-ranked na si Thiago Tirante ng Argentina.