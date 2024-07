Bangkay ng babAe, Israeli may tig-2 tama ng bala

Sinabi ng National Bureau of Investigation (NBI) kahapon na binarily ng dalawang beses ang isang babaeng kalahok sa patimpalak sa pagandahan at ang kasintahan niyang taga-Israel batay sa resulta ng otopsiyang isinagawa sa kanilang mga labi.

Sinabi ng National Bureau of Investigation (NBI) kahapon na binarily ng dalawang beses ang isang babaeng kalahok sa patimpalak sa pagandahan at ang kasintahan niyang taga-Israel batay sa resulta ng otopsiyang isinagawa sa kanilang mga labi.

Si Geneva Lopez ay may mga tama ng baril sa likod ng kanyang katawan at hita, habang ang kanyang nobyo na si Yitshak Cohen ay may mga tama ng baril sa kanyang dibdib at malapit sa kilikili, pahayag ni NBI Director Jaime Santiago.

Binaril sa likod ang babae at lumabas ang bala sa kanyang dibdib. Binaril din siya sa kanyang hita, ayon kay Santiago.

Aniya, may nakitang slug sa katawan ni Lopez, na isusumite para sa ballistics examination.

Ang Scene of the Crime Operation (SOCO) na nagsagawa ng DNA testing ngunit hindi pa ilalabas ang mga resulta.

Sinabi rin ni Santiago na ang Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang nangungunang ahensya sa imbestigasyon ng pamamaslang. Ang NBI ay nakikipagtulungan sa kanila at nagbigay ng forensic assistance.

Tiniyak naman ni Santiago na may 99 porsyento na posibilidad na ang mga bangkay na natagpuan ay ang dalawang nawawalang indibidwal na kanilang hinahanap.

Ayon sa ulat, natuklasan ang mga bangkay sa isang bakanteng lote sa loob ng quarry site sa Barangay Sta. Lucia, Capas, Tarlac noong Sabado ng umaga.

Kinumpirma ni Santiago noong Sabado na ang mga bangkay ay kay Lopez at Cohen.

Sinabi ni Santiago kahapon na kinumpirma ng mga kaanak ng dalawang biktima ang pagkakakilanlan ng dalawang bangkay.

Aniya, ang dalawang bangkay ay natagpuan na at kinilala ng kanilang pamilya at nakilala nila ito sa kanilang mga damit at mga marka sa kanilang katawan.

Gayunman, sinabi ni Santiago na naaagnas na ang kanilang mga katawan nang makita ang mga ito, at kailangang matukoy ang mga bangkay at isang paraan ay sa pamamagitan ng otopsiya.

Huling nakita ang dalawa noong Hunyo 21 nang pumunta sila sa Capas para tingnan ang isang lupa na balak nilang bilhin.

Nang maglaon, nakitang nasusunog ang kanilang SUV kinabukasan sa kahabaan ng isang kalsada sa Capas na walang palatandaan ng mga sakay nito.

Sinabi ng hepe ng NBI na tinitingnan nila ang posibleng isyu sa lupa, na maaaring maging motibo sa krimen.

Sinabi ni Santiago na tila nagkaroon ng away patungkol sa lupa.

Sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang hinihinalang may kinalaman sa pagpatay, mga pulis na nag-absent nang walang pahintulot.

Sinabi ni Santiago na malakas ang ebidensya laban sa dalawang pulis.

Alinsunod dito, inilunsad ang paghahanap sa mga biktima sa quarry site matapos maglabas ng warrant ang Tarlac City Regional Trial Court Branch 111 noong Hulyo 5, 2024.