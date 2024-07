Folayang 2024 sports personality

Si Eduard “Landslide” Folayang, ang Chairman at Co-Founder ng Lions Nation MMA, ay nakatakdang parangalan ng 2024 Sports Personality of the Year award ng International Association of World Peace Advocates (IAWPA).

Si Dr. Maxwell A. Hagan, ang direktor ng bansa ng IAWPA Philippines at UN Eminent Peace Ambassador, ay nag-anunsyo noong unang bahagi ng linggo na si Folayang ay napili upang tumanggap ng iginagalang na parangal na ito sa paparating na seremonya ng IAWPA Global Awards. Ito ay gaganapin sa Hotel Supreme sa Baguio City, Benguet sa Hulyo 20.

“Ang pagtanggap ng parangal na ito ay isang napakalaking karangalan. Binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng tiyaga at dedikasyon sa pagkamit ng mga pangarap. Lubos akong nagpapasalamat sa pagkilalang ito, at ibinabahagi ko ito sa aking koponan, aking pamilya, at lahat ng sumuporta sa akin sa buong karera ko,” sabi ni Folayang.

Nagsimula ang kahanga-hangang karera ni Folayang bilang isang bemedalled wushu sanda athlete para sa Philippine National Team.

Ang kanyang debosyon sa martial arts ang nagbunsod sa kanya na lumipat sa MMA, isang hakbang na magbabago sa landscape ng all-encompassing sport sa bansa magpakailanman.

Noong 2016, nakamit ni Folayang ang isang tiyak na sandali nang makuha niya ang ONE Lightweight MMA World Championship.

Ngunit tulad ng lahat ng magagaling na kampeon, nahaharap siya sa mga pag-urong sa daan.

Sa isang nakamamanghang pagpapakita ng katatagan at determinasyon, nabawi niya ang korona noong 2018, na pinatibay ang kanyang legacy bilang isa sa pinakadakilang mixed martial artist na lumabas mula sa Pilipinas.

Ngayon, nagsimula siya sa isang landas kasama ang kanyang bagong koponan, ang Lions Nation MMA. Nangangahulugan ito ng panibagong pangako sa pagkamit ng kadakilaan, muling pag-alab sa parehong apoy na nagdulot sa kanya ng isang World Champion.

Si Folayang, na kinilala ng marami bilang “The Face of Philippine MMA,” ay sabik na makabalik sa aksyon sa huling bahagi ng taong ito, na naghahanap ng puwesto sa two-event na tour ng ONE Championship sa United States sa Setyembre at Nobyembre.