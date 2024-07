Osaka naghahanda para sa Paris

LONDON, United Kingdom -- Mabilis na inilipat ni Naomi Osaka ang kanyang focus sa Paris Olympics matapos ang isang maagang paglabas sa Wimbledon noong Miyerkules sa kamay ni Emma Navarro ng America.

Ang Japanese superstar, na naglalaro sa All England Club sa unang pagkakataon mula noong 2019, ay bumagsak sa 6-4, 6-1 sa kanyang second-round na laban sa Center Court sa wala pang isang oras.

Nakulong ang mga manlalaro sa 3-3 sa unang set bago nawala ang four-time Grand Slam champion.

Inamin ni Osaka na kulang siya sa kumpiyansa.

“Honestly, I feel like even though in the beginning it was kind of like we were trading games, I don’t know why, I didn’t feel fully confident in myself,” sabi ni Osaka. “I didn’t feel like I was playing that well. I guess, like, those doubts started trickling in a lot into my game. Obviously the second set wasn’t that great.”

Si Navarro, ika-17 sa world rankings, ay nagmahal sa ikapitong laro at kinuha ang unang set.

Hinigpitan niya ang turnilyo sa ikalawang set, dalawang beses na nabasag upang sumakay sa 4-0 lead at inulit muli ang tagumpay upang selyuhan ang laban.

Ang panalo ni Osaka kay Diane Parry sa opening round noong Lunes ay ang una niya sa Wimbledon mula noong 2018.

Ngayon siya ay niraranggo sa 113 na bumalik lamang sa paglilibot noong Enero pagkatapos manganak ng isang taong gulang na anak na babae na si Shai noong nakaraang taon.

Sinabi ni Osaka na hindi siya sigurado kung ano ang magiging hitsura ng kanyang iskedyul ngunit sinabing ang Olympics sa Paris, simula sa huling bahagi ng buwang ito, ay magiging isang priyoridad.

Naabot niya ang ikatlong round ng Tokyo Games, na ginanap noong 2021.

Ang tennis tournament sa Paris ay nagaganap sa clay court ng Roland Garros, kung saan ang Osaka ay nagsagawa ng match point laban sa kampeon at world number one na si Iga Swiatek sa kamakailang French Open.

“Since I’m out so early, I really want to take the time and train for the Olympics because I do want to do well,” sabi ni Osaka. “I do know that my last clay court match was really good. So I might end up liking that surface a lot more than grass now.”