Mga missile babawiin ng Amerika

Iuuwi na ng Amerika ang mga mid-range missiles na dinala rito para sa taunang joint military exercises matapos umanong mainis ang Tsina rito.

Ipinahayag ng tagapagsalita ng Philippine Army kahapon na ibabalik sa Estados Unidos ang mga Standard Missile 6 (SM-6) at Tomahawk Land Attack Missile na ipinwesto ng mga tropang Amerikano sa hilagang Pilipinas.

Sinabi ng US Army noong Abril na maglalagay sa bansa ng Mid-Range Capability missile system na gagamitin para sa pagsasanay ng mga tropang Pinoy.

Hindi ginamit ang nasabing mga missile para sa live-fire exercises, ayon kay Col. Louie Dema-ala.

“As per plan... it will be shipped out of the country in September or even earlier,” pahayag ni Demaala.

Ang US Army ay nagdala ng kanilang mga kagamitan na ginamit noong Balikatan at Salaknib (mga ehersisyo).

Ang pagkakaroon ng mga nasabing sandata sa lupain ng Pilipinas ay nagpagalit sa Beijing.

Nagbabala si Chinese Defense Minister Dong Jun noong Hunyo na may mga “limitasyon” sa pagpigil ng Beijing sa paglalagay nito ng mga ballistic missiles sa South China Sea at rehiyong Asya-Pasipiko.

Ang mga pahayag ni Dong sa isang security forum sa Singapore ay malinaw na pagtukoy sa Pilipinas at Estados Unidos, na nagpapalakas ng ugnayan sa depensa sa harap ng lumalagong lakas at impluwensyang militar ng China.

Ang deployment ng “medium-range ballistic missiles” ay “lubhang nakakasira sa seguridad at katatagan ng rehiyon,” giit ni Dong.