Mga kumpanya sa Taiwan nag-aalok sa mga Pilipino ng permanenteng paninirahan

Iniulat ng Manila Economic and Cultural Office kahapon na dumarami ang mga kumpanya sa Taiwan ang nag-aalok sa mga manggagawang Pilipino na maging permanenteng residente sa bansa nila bilang pagkilala sa kasipagan at pagsusumikap nila sa trabaho.

Bilang permanenting resident ng Taiwan, maaaring patirahin ng Pilipino ang kanilang pamilya sa Taiwan.

Sa isang pahayag, sinabi ni MECO chairman Silvestre Bello III na ang insentibo ay iniaalok ng I-Mei Foods Co. Ltd sa Taoyuan, na nakakuha ng mahigit 10,000 manggagawang Pilipino sa loob ng mahigit 30 taon.

Ang I-Mei Foods Co. Ltd ay isang kumpanya ng pagkain na itinatag noong 1934 at naging sikat na brand ng consumer sa Taiwan.

“Sa I-Mei Foods pa lang, humigit-kumulang 53 OFWs ang na-promote sa mid-managerial positions. Iyon ang nagbigay sa kanila ng pribilehiyong ma-exempt sa pinakamataas na panahon ng pananatili sa Taiwan,” aniya.

Pinahihintulutan ng gobyerno ng Taiwan ang mga dayuhang manggagawa na magtrabaho sa mga kumpanya ng pagmamanupaktura nang hanggang 12 taon lamang, maliban kung binigya sila ng mid-level na posisyon sa kumpanya.

“At sa tulong ng kumpanya, maaari silang mag-apply para sa permanenteng paninirahan at anyayahan ang kanilang mga pamilya na tumira sa kanila sa Taiwan,” sabi ni Bello.

Ilang kumpanya ng Taiwan ang nagbigay na ng katulad na gantimpala sa mga manggagawang Pilipino dahil sa kanilang kapuri-puring etika sa trabaho.

Noong nakaraang taon lamang, nabanggit ni Bello na ang isang OFW ay kinikilala ng gobyerno ng Taiwan bilang isang outstanding worker at na-elevate sa isang managerial position sa electronic company kung saan siya nagtatrabaho.

Ipinahayag ni Bello ang kanyang pasasalamat sa mga kumpanyang Taiwanese sa pagkuha ng mga manggagawang Pilipino at pagtiyak ng kanilang kaligtasan sa lugar ng trabaho.

“Lalo akong nagpapasalamat sa mga kumpanyang Taiwanese tulad ng I-Mei sa pag-aalaga ng ating mga OFW, pagtiyak ng kanilang kaligtasan sa lugar ng trabaho at pangangalaga sa kanilang kapakanan,” aniya.