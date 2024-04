Walang dahas na palag

Mukhang mas lumalalim ang ugnayan ng mga Indiyano at Pilipino. Kung ang mga bumbay ay nagpapaalaala sa mga Indiyanong nagpapautang sa mga maliliit na negosyanteng nasa underground economy, sila ngayon ay itunuturing na kaalyado ng Pilipinas tulad ng superpower na Estados Unidos.

Sa pagtugon ng pamahalaang Indiya sa pag-angkat ng Pilipinas ng bigas, nasiyahan at nagpasalamat si Pangulong Marcos sa bumisitang opisyal ng New Delhi sa Malacanang kamakailan. Mahalaga ang nasabing angkat na bigas bilang pangseguro sa pagkain ng mga Pilipino habang kinaharap ng bansa ang matinding tagtuyot na dala ng El Nino. Panigurado ang bigas mula Indiya na hindi magkakatag-gutom sakaling maraming pananim na palay ang masira ng tagtuyot at kulangin ang imbak na bigas ng bansa.

Sa larangan naman ng depensa, may pagkakahawig ang suliranin ng dalawang bansa na parehong may teritoryong sinasakop ng Tsina. Ang hangganan ng Tsina at Indiya sa rehiyong Himalaya ay ilang ulit nang pinagmulan ng labanan ng dalawang bansa. Kaya hindi malayong may napipintong alyansang militar ang umuusbong sa pagitan ng Maynila at New Delhi. Tamang-tama ito dahil kailangan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang mga modernong barkong pandigma na kinakailangan sa pagtatanggol ng West Philippine Sea na sinasakop ng Tsina.

Ang pinapakitang pagtitimpi ng Pilipinas sa pambobomba ng Chinese Coast Guard ng tubig sa mga supply boat na papunta sa nakasadsad na barkong Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa WPS ay tanda ng pagkilala at pagpapatupad ng pamanang Indiyano na pagpalag nang walang dahas.

Ang itinuturing na ama ng Indiya, si Mahatma Gandhi, dahil sa kanyang pakikibaka laban sa mga mananakop na mga Inggles ay siyang nagpasimuno sa non-violent resistance na naglaon ay humantong sa rebolusyong nagpalaya sa bansa. Ang mga tagasuporta niya ay nagprotesta laban sa pamahalaang Inggles at ininda ang marahas na pagbuwag sa kanila, ang mga pananakit ng mga sundalong Inggles.

Hindi iba ang stratehiya ni Gandhi sa ginagawa ng Pilipinas laban sa paninira ng Chinese Coast Guard sa mga barkong nagdadala ng tubig at gasolina sa mga sundalong nakahimpil sa Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi gumaganti ang Philippine Coast Guard sa kabila ng pinsalang dulot ng dahas ng mga Intsik sa mga supply boat at sa mga nasaktan na Pilipino dahil sa pagbomba sa kanila ng tubig.

Ngunit may hangganan ang pag-inda at pagtitiis ng mga Pilipino. Ika nga ng yumaong Hari ng Pelikulang Pilipino sa isa sa kanyang pelikula, kapag puno na ang salop, kailangan nang kalusin.