Pamilya ng 17 namatay sa sakuna may P200K

Makakatanggap ng tig-P200,000 bilang insurance indemnification ang mga pamilya ng 17 katao na namatay sa banggaan ng isang van at naliligaw na trak sa Antipas, Cotabato noong nakaraang linggo.

Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board chairperson Teofilo Guadiz III na matatanggap ng mga pamilya ang halaga nang direkta mula sa ahensya ng Passenger Accident Management and Insurance at SCCI Management and Insurance Corp.

"Iyan ay binayaran bilang isang kinakailangan bago sila nakarehistro sa Land Transportation Office," sinabi ni Guadiz sa DAILY TRIBUNE.

Ang pagbabayad ng insurance ay mandatory bago payagang pamasada ang mga pampublikong sasakyan sa kanilang mga ruta, dagdag niya. Doon kinukuha ang pambayad sa pasaherong nasakuna.

Ang van ay isang public utility vehicle na may valid franchise, kaya ang mga biktima ay sakop ng passenger accident insurance, sabi ni Guadiz.

"Na-notify na namin ang consortium ng mga insurance company para sa passenger accident insurance," aniya, na isiniwalat na ang mga kinatawan ng mga insurance firm ay nasa Cotabato na para bayaran ang pamilya ng mga biktima.

Tanging PAMI at SCCI ang mga humahawak ng accident insurance sa bansa.

Hindi pa batid kung sino ang may kasalanan sa sakuna.

Bitbit ang kargada ng graba, umano'y nag-malfunction ang preno ng dump truck na naging dahilan upang bumangga ito sa van na mabilis na nilamon ng apoy na naging sanhi ng pagkamatay ng 17 biktima.