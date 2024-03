Painters hindi susuko sa laban

Nahaharap sa isang mahirap na kumperensya ang Rain or Shine sa ngayon at sa pagbagsak ng kanilang unang apat na laro bago tuluyang tapusin ang pagbagsak sa kanilang ikalimang pagsubok, ang Elasto Painters ay nakabaon sa standings ng Philippine Basketball Association Philippine Cup.

Ngunit hindi pa nawawala ang pag-asa para sa Yeng Guiao-mentored squad.

Sinasamantala ng Rain or Shine ang mahabang pahinga ng labanan upang pagnilayan ang mga nakaraang pagkakamali nito at muling magsama-sama para ibalik ang kapalaran nito.

“We have a long break. We look at it as a time to reset,” saad ni Guiao matapos nilang gapiin ang Phoenix, 100-85 noong March 17 sa Ynares Center sa Antipolo.

Sa kanilang outside shooting at running game, ang Elasto Painters ay gumulong sa isang pampalakas ng moral na tagumpay upang makapasok sa hanay ng panalo kahit na nasa ika-11 puwesto lamang sa itaas ng walang panalong Converge.

Ito ay isang napapanahong panalo patungo sa All-Star at Holy Week break.

“(This is) a time to bring this team together and look at what has transpired in the last five games and see where we can improve. We have time to do that since we have a long break,” sabi ni Guiao.

Nais ng nagniningas na tagapagturo na maglagay ng isang premium sa pagtugon sa kanilang mga pagkukulang at pagbuo sa momentum ng kanilang unang panalo.

Ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil ang Elasto Painters ay nawawala pa rin ang mga serbisyo ng forward Keith Datu.

Hindi maganda ang mga bagay-bagay para sa rookie dahil inamin ni Guiao na aabutin ng hindi bababa sa anim na linggo bago siya maka-recover mula sa injury sa kanang tuhod.

“He’ll be out for six more weeks according to the doctors. So, maybe he’ll return in the next All-Filipino Conference,” sabi ni Guiao. “We can’t tell so we’re preparing for the worst, hoping for the best. Hopefully, he can still make it. But we’re preparing for the possibility of him not making it in time.”

“We’ll do our best to get him back in game shape or recover from his injury,” dagdag niya.

Bilang lunas sa manipis nitong frontline, pinirmahan kamakailan ng Rain or Shine si Papot Paredes sa isang kontrata sa isang kumperensya.