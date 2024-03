Beermen tiwala sa ‘old formula’

Ang walang talo na San Miguel Beer ay aasa sa parehong pormula na nagpabalik sa kanila sa magandang porma para sa Philippine Basketball Association Philippine Cup kasunod ng pagsakop nito sa kampeonato sa nakaraang kumperensya noong nakaraang buwan.

Kumpiyansa si Beermen coach Jorge Galent na hindi mababawasan ang momentum na binuo nila mula sa mga back-to-back games sa kabila ng All-Star at Holy Week break.

Sinabi ni Galent na kailangan lang nilang ilapat ang parehong routine na ginawa nila pagkatapos ng maikling pahinga matapos talunin ang Magnolia para sa trono ng Commissioner’s Cup.

Nanatiling matalas ang San Miguel sa loob lamang ng 10 araw ng matinding paghahanda patungo sa All-Filipino tournament.

Ito ay higit na pareho para sa Beermen habang sila ay nagtatayo para sa pagpapatuloy ng aksyon sa 31 Marso.

“We’ll have the same mentality we had from March 4 until March 14. After the All-Star we’re gonna rest a day and then work hard again. Prepare for battle for the next coming days,” sabi ni Gallent.

Ang maikli ngunit mabisang paghahanda ng San Miguel ay nagbigay ng gantimpala sa grand slam-seeking squad ng malalaking panalo laban sa Rain or Shine at TNT para makauna sa standing bago ang midseason festivities.

“Before the start of the conference, we had 10 days to get back in shape. We had nice and intense practices that’s why the level of play is still up there,” sabi ni Gallent.

Si Gallent, kasama ang kanyang mga nangungunang bituin na sina June Mar Fajardo, Marcio Lassiter, Terrence Romeo, Mo Tautuaa at CJ Perez, ay lumahok sa masaya at kapana-panabik na PBA All-Star weekend sa Bacolod City noong nakaraang linggo.

Ang mentor ay nagkaroon din ng kanyang unang stint bilang All-Star Game coach, humawak sa Team Mark laban sa Barangay Ginebra coach Tim Cone-coached Team Japeth. Ang nakakaaliw na exhibition match ay nauwi sa isang tabla, 140-140.

Si Fajardo, na sa huling dalawang laro ay lumabas sa bench ngunit nag-average pa rin ng 15 puntos, 13.5 rebounds at 1.0 assist kada laro, ay nagpahayag din ng pangangailangan para sa Beermen na manatili sa kanilang mga daliri.

“We really need to step up because the level of competition in the league is getting even more intense. All teams have beefed up their respective rosters. There’s no more pushover team in the PBA,” sabi ni Fajardo.