130 dinukot na mag-aaral pinalaya

Mahigit 130 mag-aaral na dinukot ng mga armadong lalaki nang sabay-sabay sa hilagang-kanluran ng Nigeria noong nakaraang buwan ang pinalaya ng mga dumukot kahapon, ayon sa pahayag ng mga opisyal at hukbo.

"Ang dinukot na mga bata sa paaralan ng Kuriga ay pinalaya nang hindi nasaktan," sinabi ng gobernador ng estado ng Kaduna na si Uba Sani sa isang pahayag na hindi tinukoy kung paano sila napalaya.

Ang pagkidnap sa Kuriga, estado ng Kaduna noong Marso 7 ay isa sa pinakamalaking pag-atake sa mga nakaraang taon.

Nauna nang sinabi ng mga guro at residente na humigit-kumulang 280 mag-aaral ang dinukot, ngunit sinabi ng hukbo na 137 mag-aaral ang pinalaya.

"Ang mga nailigtas na bihag na may kabuuang 137 ay binubuo ng 76 na babae at 61 na lalaki. Sila ay iniligtas sa Zamfara State at ipadadala at ibibigay sa gobyerno ng Kaduna State para sa karagdagang aksyon," sabi ng tagapagsalita ng hukbo na si Major General Edward Buba.

Sinabi niya sa Agence France-Presse na ang bilang ng pinalaya ay kumakatawan sa lahat ng mga mag-aaral na nasa kamay ng mga dumukot.

Ang mga ulat ng media ay nagsabi na ang mga pinalayang mag-aaral ay nasa edad 8 hanggang 15 taong gulang.