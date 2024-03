Tsina nanira muli ng supply boat ng Pilipinas

Sinabi ng Pilipinas na hinarang ng barko ng China Coast Guard ang isang supply vessel ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal at binomba ito ng tubig na ikinasira nito kahapon ng umaga.

Sinabi ng militar ng Pilipinas na halos isang oras tumagal ang pag-atake ng CCG sa supply boat na Unaizah Mayo 4 malapit sa Second Thomas Shoal sa pinag-aagawang bahagi ng South China Sea. Binangga rin umano ng barko ng CCG ang UM4 tulad ng ginawa nila dito nitong mga nakaraang buwan.

Ang militar ay naglabas ng mga video clip na nagpapakita ng isang puting barko na paulit-ulit na bumobomba ng tubig gamit ang water cannon sa isa pang barko na naglalayag sa tabi nito. Isang clip ang nagpakita ng dalawang puting barko na sabay-sabay na nagpaputok ng tubig sa parehong sasakyang-dagat.

Ang isa pang clip ay nagpakita ng isang puting barko na may markang "China Coast Guard" na tumatawid sa isang kulay abong sasakyang-dagat na kinilalang UM4 na nasira rin sa parehong lugar noong Marso 5. Apat na tripulante nito ang nasugatan.

Nakunan ang eksena habang ang UM4 ay patungo sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang isang sira-sirang barkong pandigma ng Philippine Navy at tinitirhan ng ilang tropang Pilipino bilang bantay sa inaangking paligid ng Beijing.

"Ang UM4 supply boat ay nagtamo ng mabibigat na pinsala bandang 08:52 (ng umaga) dahil sa patuloy na pagtira ng mga water cannon mula sa mga barko ng CCG," sabi ng militar sa isang pahayag, nang hindi inilarawan ang uri ng pinsala o kung mayroong anumang nasawi. .

Sa kabila ng pag-atake, ang nasirang barko at isang coast guard escort ship na tumulong dito ay nakapaghatid pa rin ng kargamento nito para sa anim na tauhan ng navy na naroroon.

Naglabas din ang militar ng isa pang video clip na sinabi nitong kinunan matapos ang pag-atake ng water cannon at ipinakita ang isang Chinese vessel na naglagay ng "floating barriers upang maiwasan ang karagdagang pagpasok ng anumang sasakyang-dagat sa shoal."

Ang mga sundalo ng Pilipinas na nakadestino sa shoal ay nakatira sa isang derelict navy ship, ang BRP Sierra Madre, at nangangailangan ng madalas na resupply para sa pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan pati na rin ang transportasyon para sa pag-ikot ng mga tauhan.

Sinabi ng tagapagsalita ng CCG na si Gan Yu sa isang pahayag na ang convoy ng Pilipinas ay "puwersang pumasok sa lugar sa kabila ng paulit-ulit na babala at kontrol sa ruta ng panig Tsino," at idinagdag na ang mga Tsino ay nagsagawa ng "kontrol, obstruction at pagpapalayas alinsunod sa batas."

Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea at tinataboy nito ang mga naglalayag sa sinasabing teritoryo nito na ayon sa Pilipinas at ibang bansa ay walang batayan na batas.