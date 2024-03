Celtics pinabagsak ang Pistons, nag-8 sunud-sunod na panalo

UMATAKE si JD Davison #20 ng Boston Celtics laban sa Detroit Pistons nitong Marso 22 sa Little Caesars Arena sa Detroit, Michigan. KUHA NI CHRIS SCHWEGLER/NBAE/GETTY IMAGES VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

Ang nangungunang Boston Celtics ay sumandal sa 33 puntos ni Jaylen Brown upang talunin ang Detroit Pistons, 129-102, at itala ang kanilang ika-walong sunod na panalo sa National Basketball Association noong Biyernes.

Pasok ang 13 sa 19 tira ni Brown upang punan ang kakulangan ng koponan sa tauhan dahil sa mga injured na sina Jayson Tatum, Al Horford at Jrue Holiday.

"(I) just tried to be aggressive coming out," pahayag ni Brown sa NBC Sports Boston.

Sinabi ni Brown na sinubukan niyang panatilihing kasangkot ang kanyang mga kasamahan sa koponan, at kahit na nauwi siya sa zero assists, sinabi ni coach Joe Mazzulla ng Celtics na ginagawa niya ang lahat ng tamang bagay.

"Nakukuha niya ang mga tira na gusto niya, parehong para sa kanya at kanyang kasamahan," sabi ni Mazzulla. "He's playing very well-rounded basketball and it has been fun to watch."

Nagdagdag si Payton Pritchard ng 20 puntos at umiskor sina Derrick White at Kristaps Porzingis ng tig-19 para sa Boston, na mayroon nang talang pinakamagaling sa liga, 56 panalo at 14 na talo.

Naupo si Tatum sa laro upang ipahinga ang sarili samantalang na-sideline si Horford dahil sa pinsala sa paa. Si Holiday naman ay may injury sa braso.

Sa kabila nito, masyado pa ring malakas ang Celtics.

Nakuha ni James Wiseman ang kanyang unang pagsisimula ng season para sa Pistons at umiskor ng team-high na 24 puntos.

Nilimitahan ng Celtics ang Detroit scoring leader na si Cade Cunningham sa 15 puntos sa anim sa 17 tira habang pinahaba nila ang pinakamahabang aktibong sunod na panalo ng liga.