Abusadong CHEd official; teknolohiya sa plastic recycling

Maraming opisyal ng gobyerno ang gumagamit ng mga kagamitan at pasilidad ng pamahalaan sa pang-personal na pakinabang. Isa rito ay female regional director ng Commission on Higher Education. Ayon sa ating mapagkakatiwalaang source, ginagamit niya umanong bahay ang kanyang opisina.

Ayon sa ating source, doon na umano natutulog sa kanyang opisina ang nasabing opisyal. Libre na ang tirahan pati kuryente at tubig. At hindi lang 'yun, pati janitor libre na rin. Saan ka pa? Hindi malayong ginagamit din ng nasabing opisyal ang sasakyan ng gobyerno sa sarili nitong mga lakad. Patigasan na talaga ng mukha.

Pero bakit may ilang opisyal ng gobyerno ang gumagawa nito? Malamang nakasanayan na. Ika nga naging kultura na ang ganitong sistema't kalakaran sa gobyerno.

At ayon pa sa ating source, meron naman daw budget para sa board and lodging sa mga opisyal ng gobyerno sakaling ma-assign sila sa malayo.

Tinatawag po natin si CHEd Chair Popoy De Vera na obserbahan at alamin kung sino sa mga tauhan niya sa baba ang umaabuso sa kanilang tungkulin. Hinihiling po natin sa management ng CHEd, sa pangunguna ni Chairman Popoy, na walisin at linisin ang kanilang hanay ng mga tiwaling kawani at opisyal ng kagawaran.

Hindi po tama na ginagamit sa pang-personal ang mga gamit at pasilidad ng pamahalaan. Kahit saang anggulo po tingnan, maling-mali talaga. At kung sakaling mapatunayan, posibleng maharap sa kasong administratibo ang sinumang opisyal na umaabuso sa kanyang tungkulin.

***

Malaking problema ang plastic na basura hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ang plastic na basura ang isa sa mga dahilan ng mga pagbaha sa mga urban communities. Ang pagtatapon ng plastic sa kahit saan ang nagiging sanhi ng pagbara ng mga drainage, creek at iba pang daluyan ng tubig o waterways.

Bukod sa pagbaha, ang mga plastic na basura na napupunta sa ating karagatan ay nagdudulot ng polusyon kung saan mamamatay ang ating yamang-dagat. Kaya malaking problema rin ito sa mga communities malapit sa dagat.

Kaya naman kamakailan lang ay nagsanib-pwersa ang EUREX Energy Ltd., isang Slovakian company, sa pakikipagtulungan ng Slovakia Philippine Chamber of Commerce, at mga local government units upang masolusyunan ang problema sa plastic na basura sa bansa.

Sa maikling programa na ginanap sa Marco Polo Hotel sa Ortigas Center, Pasig City Huwebes ng gabi, ibinida ng EUREX ang kanilang makabagong teknolohiya kung saan maiibsan umano nito ang panganib na dulot ng mga plastic na basura sa mga ilog at karagatan. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mga municipal mayor at iba pang LGU officials mula sa iba't ibang probinsya at lalawigan.

Ayon sa EUREX, sa pamamagitan ng kanilang makabagong teknolohiya pwedeng mapakinabangan ang mga plastic wastes bilang enerhiya at gasolina. Aba ayos na ayos nga 'yan!

Sina Jana Dina, pangulo ng SPCC, at EUREX Energy CEO Vladimir Daniska, ay lumagda umano ng memorandum of understanding sa ilang local government units kung saan maglalaan ang mga LGU ng lupang mapagtatayuan ng pasilidad na paglalagakan ng mga makina na poproseso sa mga plastic na basura para maging enerhiya.

Ayon sa EUREX, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asya na makikinabang sa nasabing makabagong teknolohiya. Ang recycling machine ay hindi lamang makatutulong para solusyunan ang problema sa solid wastes in general, kundi makakapag-ambag din ito sa paglago ng ekonomiya sa mga kanayunan, lalong lalo na sa mga coastal communities. Magiging malinis na ang mga baybaying dagat, magkakaroon pa ng income ang mga LGU sa nasabing proyekto.