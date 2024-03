11 ‘terorista’ arestado sa Rusya

Inaresto kahapon ng mga Rusong pulis ang 11 hinihinalang terorista na umano’y namaril at naghagis ng bomba sa loob ng isang bulwagang pangkonsyerto sa labas ng Moscow na ikinasawi ng di bababa sa 115 katao.

Kabilang sa mga inaresto ang apat na armadong lalaki habang inangkin ng Islamic State na sila ang may pakana ng atake.

Pinasok ng mga naka-camouflag na salarin ang punong Crocus City Hall sa bayan ng Krasnogorsk noong Biyernes ng gabi bago ang pagtatanghal ng bandang Piknik at pinagbabaril nila ang mga manunuod.

Sinabi ng ahensyang panseguridad ng Russia, ang FSB, na ang ilan sa mga salarin ay tumakas patungo sa hangganan ng Russia at Ukraine.

Idinagdag ng ahensya na ang mga sumalakay ay may "mga naaangkop na contact" sa katabing bansa, pag-uulat ng ahensyang pambalita ng pamahalaan.

Ang mga nasawi ay may mga tama ng bala at sinasabing nakalanghap ng usok mula sa sunog na tumupok sa bulwagang may 6,000 upuan.

"Gumamit ang mga terorista ng nasusunog na likido upang sunugin ang lugar ng concert hall, kung saan matatagpuan ang mga manonood, kabilang ang mga sugatan," sabi ng mga imbestigador.

Mabilis na kumalat ang apoy sa venue noong Biyernes matapos ang mga ulat ng mass shooting, kung saan nagsisigawan ang mga nanood ng konsiyerto na tumakbo sa mga emergency exit.

Sa isang video na kuha ng isang saksi at nailathala sa social media, makikita ang mga

armadong lalaki mula sa itaas na palapag habang sila ay namamaril ng mga tao.

Samantala, sinabi ng grupong Islamic State na inatake ng mga mandirigma nito ang "isang malaking pagtitipon" sa labas ng Moscow at "umuwi nang ligtas sa kanilang mga base."