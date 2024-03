Tanawing tinayuan

Minsan sa kasaysayan ng turismo sa Pilipinas ay pambihirang inilagay sa siyudad ang mga nakakamanghang tanawing pangkalikasan upang makita ng masa ang artipisyal na bersyon nito. Sa gayon ay para na rin nilang narating ang mga iyon sa mismong lugar kung saan sila matatagpuan.

Ang nasabing parkeng pangkultura ay ang dating Nayong Pilipino na pinapasyalan ng marami sa may lungsod ng Pasay, malapit sa paliparan. Henyo ang mga nagdisenyo at nagplano nito dahil kasingkatulad ng orihinal na Bulkang Mayon, Banaue Rice Terraces, Krus ni Magellan at Chocolate Hills ang makikita roon, maliliit nga lang ang laki nila.

Wala na ngayon ang makasaysayang Nayong Pilipino na sikat na pasyalan dati tulad ng Luneta at Manila Zoo. Baliktad na rin ang nangyayaring pagpapakilala sa mga kamangha-manghang tanawin ng Pilipinas. Sa mismong lugar kung saan naroroon ang tanawin, doon nagtatayo ng puntahan ng mga turista. Ganyan ang nangyari sa Chocolate Hills ng Bohol. Isa sa mga libong burol doon ang tinayuan ng resort na kinagulat at kinainisan ng marami. Hindi lang isang burol ang tinayuan ng resort kundi may iba pa, ayon sa mga ulat.

Napag-alaman sa pagimbestiga ng Department of Interior and Local Government na tila isang kapitan ng barangay ang nag-aproba sa pagtatayo ng kontrobersyal na resort. Ipinapahiwatig nito na inabuso ng opisyal ang kanyang pwesto o sadyang wala siyang alam na bawal ang pagsira ng mga tanawin na tulad ng Chocolate Hills.

Mainam na maglunsad ng malawakang inspeksyon ng lahat ng dinarayong kalikasan sa mga probinsya upang baklasin ang mga katulad na resort o bawal na istraktura na itinayo sa mga bundok, talon, gubat at isla.

Dapat ring isailalim ang lahat ng lokal na opisyal sa isang orientation seminar upang ipaalala sa kanila o balaan sila sa pagkukunsinti ng paninira ng mga kalikasan sa bansa.

At syempre pa, dapat papanagutin ang mga nanira ng mga magagandang tanawing pangkalikasan.