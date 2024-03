Tigers, Capitals magbabanggaan

Ang mga title favorites na Nueva Ecija at Davao Occidental ay naghanda ng maagang banggaan ng mga titans sa PSL President’s Cup kahit na ang San Juan ay humakbang nang walang problema sa quarterfinal round.

Hinarap ng Capitals, Tigers at Kings ang kani-kanilang kalaban sa playoff kamakailan sa Paco Arena at nag-book ng mga puwesto sa Elite Eight.

Matamlay ang simula ng Nueva Ecija, ngunit nagpatuloy ang laro nang ang pinakamahalagang ibalik ang Manila, 89-77.

Sinisikap pa rin na madama ang kanilang paraan sa ilalim ng bagong coach na si Don Dulay, ang Capitals ay nahabol ng hanggang 10 puntos, ngunit nagsimulang magbago ang mga bagay nang magsimulang i-flex nina Will McAloney, Rob Celiz at Michael Juico ang kanilang mga kalamnan sa loob at muling natuklasan ni Byron Villarias ang kanyang shooting touch , na nagpapahintulot sa Nueva Ecija na makahabol.

Nagtapos si McAloney ng 15 puntos at humakot ng pitong tabla habang si Celiz ay mayroon ding napakatalino, all-around na laro na 14 puntos, pitong rebound at anim na assist.

Si Juico ay lumandi sa double-double performance nang siya ay nagtapos na may 11 puntos at siyam na boards habang si Villarias ay nagtala rin ng 11 markers para sa Capitals, na nasa ikalawang linggo pa lamang bilang coach ng Nueva Ecija, na pumalit kay Jerson Cabiltes.

“We’re still trying to improve as a team,” sabi ni Nueva Ecija coach Don Dulay. “I just took over recently, but It doesn’t matter who we play, whether Davao, San Juan, because we’re trying to improve what we need to improve, which is defense.”

“Defensively, we’re not there yet. But we have a few days to prepare against our next opponent. Hopefully, we can get it together,” dagdag niya.

Pero kung may mas excited sa laban ng Davao Occidental at Nueva Ecija, si Tigers coach Manu Iñigo iyon.

“Every possession, lalaban talaga kami dyan,” sabi ni Iñigo. “We’re very excited na makatapat yan kasi galing sa amin yung grupo na yan, mga kaibigan ko mga coaches dyan. Challenging para sa amin, pero we will prepare.”

Ang Davao Occidental ay gumawa ng conscious effort sa defensive end at walang humpay na inatake ang MisOr sa bawat pagkakataon para umiskor ng 92-78 tagumpay at umakbay sa quarterfinals.