NUGGETS KUMAWALA SA TIMBERWOLVES

LOS ANGELES (AFP) -- Umiskor si Nikola Jokic ng 35 puntos sa pagpigil ng Denver Nuggets sa second-half rally ng Minnesota Timberwolves para itala ang 115-112 tagumpay laban sa kanilang mga karibal sa Western Conference noong Martes.

Pinastol ni Jokic si Denver sa ibabaw ng linya matapos burahin ng Minnesota ang 18-point second-quarter deficit para seryosong pabulabog ang mga naghaharing NBA champions.

Ang Minnesota, na nawawala ang nasugatang Karl-Anthony Towns at Rudy Gobert, ay nagkaroon ng huling hingal na pagtatangka na puwersahin ang overtime para lamang sa tatlong puntos na pagtatangka ni Anthony Edwards na tumalbog sa rim.

Lumipat sa ikalawang puwesto ang Denver sa Western Conference na may 48-21 record.

Nangunguna ang Oklahoma City Thunder sa standing sa 47-20 habang ang Minnesota ay nananatiling matatag sa pangangaso sa ikatlo sa 47-22.

Ang Timberwolves ay bumalik sa laro pagkatapos ng third-quarter shooting spree kung saan nalampasan nila ang Denver, 29-17, salamat sa 14 puntos mula kay Edwards, na nagtapos na may 30 sa gabi.

Ngunit ang mga defensive adjustment mula sa Denver ay nagpabagal sa scoring rate ni Edwards sa fourth quarter at nagpatuloy ang Nuggets.

“We threw an extra body at him,” saad ni Denver coach Michael Malone. “One guy trying to guard Anthony Edwards is a challenge for anyone in the NBA so we started throwing bodies at him to get the ball out of his hands.”

Nagtapos si Kyrie Irving na may 28 puntos habang si Luka Doncic ay nakakuha ng kanyang ika-18 triple double ng season nang talunin ng Dallas Mavericks ang San Antonio Spurs, 113-107, sa isang Texas derby.

Ang Dallas ay umunlad sa 40-29 upang iwanan sila sa ikapitong puwesto sa Western Conference, sa labas lamang ng mga puwang ng awtomatikong playoff patungo sa huling buwan ng regular season.

Nagtapos si Doncic na may 18 puntos, 16 assists at 10 rebounds para tulungan ang Dallas sa ikalawang sunod na panalo.

Inamin ni Mavericks coach Jason Kidd na ang kanyang koponan ay pinilit na igiling ang panalo sa kabila ng hindi nila nilalaro ang kanilang pinakamahusay.

“It does count as a W. Not all wins are pretty,” sabi ni Kidd. “We relied on our defense to help us get this win.”

Sinabi ni Spurs coach Gregg Popovich na binayaran ng kanyang koponan -- na sumusulong sa Western Conference na may 15-54 record -- dahil sa paggawa ng napakaraming turnovers.

“We outrebounded them, we shot better than they did, we outscored them in the third quarter and the fourth quarter, and we had basically the same number of assists,” sabi ni Popovich. “But we had 16 turnovers, and that’s the difference of the game.”