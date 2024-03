Kapag may away ang mag-asawa, hindi muna sila mag-iimikan habang may galit pa sa isa’t isa. Maaari ring hindi sila magtatabi sa pagtulog, isang kaugalian kung saan hinango ang katagang “matulog sa labas ng kulambo.” Sa kama matutulog si misis, at sa sahig naman si mister. Kaya maiging hindi inaaway si misis upang makatabi si mister sa kanya sa kama at maging maayos at masaya ang kanilang pagtulog.

Sa kaso naman ng galit na galit na asawa ng isang sundalo, hindi lang niya pinatulog sa labas ng kulambo ang kinamumuhiang asawa na hiniwalayan siya at ang kanilang mga anak. Hinadlangan ni misis ang promosyon ng sundalo kaya naunsyame ang kanyang inaasam-asam at pinapangarap na tumaas ang ranggo at maging heneral sa hubong sandatahan upang mas mataas ang sweldo at pensyon niya kapag nagretiro na siya.

Hindi pumayag ang isang senador ng Commission on Appointments na aprobahan ang aplikasyon ng sundalo na maging heneral dahil na rin sa reklamo ng kanyang dating misis na umano’y binubugbog siya ng kanyang mister at kulang umano ang binibigay na sustento sa kanilang mag-iina.

Purnada na ang promosyon, lumantad pa sa publiko ang tila di kanais-nais na karakter ng sundalo, dahil umano siya’y iresponsableng ama at nananakit pa ng babae.

Bagaman umapela ang sundalo sa mga senador at nangakong itataas ang sustento sa kanilang mga anak, hindi pa kumbinsido ang mga mambabatas na gawaran siya ng promosyon. Mabigat ang paratang ng dating asawa sa kanya at kung totoo ay hindi karapat-dapat ang promosyon niya. Kahit pa may kakayahan ay talento siya na kapakipakinabang sa militar, kailangang kasabay nito at mabuting pagkatao niya o ang pagiging mabuti niyang ama at asawa.

May dalawang natitirang pagkakataon ang sundalo na humarap muli sa Komisyon upang makuha ang kanilang basbas sa kanyang promosyon. Habang hindi pa ito nangyayari, hindi man siya outside the kulambo dahil hindi na sila nagsasama, baka mahirapan pa rin siyang matulog sa kakapag-alala na di siya mapo-promote.