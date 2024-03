Ubusin na dapat

Nitong nakaraan ay naiulat ang pagkamatay ng apat na miyembro ng Philippine Army dahil sa ginawang pananambang ng mga miyembro ng teroristang grupo sa Maguindanao del Norte.

Sinabi ng 6th Infantry Division na napatay ang mga sundalo habang lulan ng isang civilian vehicle at pabalik na sila sa patrol base sa Tuayan 1, Datu Hoffer, Maguindanao del Sur dakong alas-10 ng umaga nitong Linggo.

Base rin sa mga ulat, katatapos lamang umanong bumili ng mga pagkain para sa Iftar na ipapamahagi sa Muslim community sa kanilang lugar na kadalasang ginagawa ng Philippine Army tuwing panahon ng Ramadan.

May impormasyon rin mula sa Armed Forces of the Philippines na hindi armado ang mga nasawing sundalong kinilalang sina Pvt. Marvin Dumaguing, Pvt. Jessie James Corpuz, Pfc. Carl Araña at Cpl. Creszaldy Espertero dahil bibili lamang sila ng pagkain.

Siyempre, kinondena ni 6th Infantry Division commander Major General Alex Rillera pangyayari lalo na at naganap ang insidente ngayong panahon ng Ramadan.

Kasama na rin sa pagkondena sa karumal-dumal na ambush si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing ang kasumpa-sumpang aksyon na ito ang dahilan kung bakit pinalalakas ng pamahalaan ang pagwawalis sa terorismo sa rehiyon at sa buong bansa.

Iginiit rin ni Marcos na sa ilalim ng kaniyang pamumuno, nananatili ang pangakong tiyakin na maigagawad ang agarang hustisya para sa apat na nasawing mga sundalo.

Inatasan na rin ng Pangulo ang mga ahensiya ng pamahalaan na agad ipagkaloob ang kailangang tulong at iba pang mga benepisyo sa naulilang pamilya ng mga nasawing sundalo.

Kaisa kami ng Pangulo, ng Philippine Army at lahat nang matitinong mamamayan ng bansa sa pagkondena sa ginawang ito ng mga rebelde, dahil bukod sa mga nasayang na buhay, hindi na nila iginalang ang obserbasyon ng Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim.

Kaya ang panawagan namin sa pamahalaan, gawin na ang lahat upang maubos na ang mga rebeldeng ito na mukhang naiiba na ang pananaw sa buhay dahil wala na silang ibang alam gawin kundi ang pumatay at manggulo sa bansa.

Sana gawin na rin ito sa lalong madaling panahon.