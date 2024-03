Hotshots tuloy ang laban

Natuto ang Magnolia na hindi pansinin ang mga ingay at batikos dahil sa kinapos ito sa pagkapanalo ng korona mula noong huling kampeonato ng Philippine Basketball Association anim na taon na ang nakararaan.

“We don’t mind that. We just work hard. We respect the opinions of other people. We’ll just work hard to get another opportunity to be back in the finals,” sabi ni Hotshots coach Chito Victolero.

Hindi na pinapansin ng Hotshots ang mga pangungutya dahil lamang sa mga kapus-palad na kampanya kung saan ilang pulgada na lang ang kulang sa pag-angat ng titulo.

Nagtapos ang Magnolia ng runner-up sa Commissioner’s Cup, na nabitawan ang 2-4 finals series laban sa powerhouse na San Miguel Beer noong nakaraang buwan.

Mula nang manalo sa 2018 Governors’ Cup, tatlong beses lamang nakabalik sa finals ang Hotshots – lahat sa Philippine Cup – kung saan dalawang beses silang natalo sa San Miguel kabilang ang 2019 series at sa TNT noong 2021 edition.

“Whatever they say against us, ‘intro-boys’ whatever they say, we know what we have achieved,” sabi ni Victolero.

Sa likod ng kanilang kasawian sa nakaraang conference, isang napaka-motivated at pumped-up na Hotshots ang nagmartsa sa 2024 Philippine Cup na naghahanap ng pagtubos.

Bagama't ang huling koponan na nakakita ng aksyon sa All-Filipino contest, sinulit ng Magnolia ang nag-iisang laro nito bago ang All-Star at Holy Week break para magpadala ng malakas na mensahe sa iba pang larangan.

Ipinamalas ng Hotshots ang kanilang lakas sa magkabilang dulo ng court para pasabugin ang Converge sa 106-75 blowout noong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Natutuwa si Victolero sa kanyang nakita sa kanyang mga ward sa pagbabalik ng liga sa 90 taong gulang na arena pagkatapos ng apat na dekada.

“I always say this, I like our chances because I see my players’ great work ethic. I’m very confident and I trust them on how they would execute our preparation for this conference,” sabi ni Victolero.

Ito ay isang kabuuang pagsisikap ng koponan na ipinakita ng Hotshots na may malusog na Ian Sangalang, Calvin Abueva, Jio Jalalon at Mark Barroca na naglagay ng double-digit na scoring.

Ang backcourt tandem nina Jalalon at Barroca, sa kabilang banda, ang umangkla sa masungit na depensa ng Magnolia na may tig-limang steals.

Ang Hotshots ay nasa ikalawang puwesto sa likod ng Beermen (2-0) sa standing habang ang liga ay nagsasagawa ng ceasefire.

“Although we fell short last conference, I’m still proud of them. Very happy because out of the 12 teams, we were the No. 2 team. There are no words for that, it’s a blessing. But of course, we want to achieve more, we want to achieve that championship. (But) it’s not easy,” sabi ni Victolero.