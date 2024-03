ELASTO PAINTERS BINASAG ANG FUEL MASTERS

Nagpakitang gilas si rookie guard Adrian Nocum sa second-quarter run para itakda ang tono para sa unang panalo ng Rain or Shine sa kapinsalaan ng nabigla na Phoenix, 100-85, sa Philippine Basketball Association Philippine Cup noong Linggo sa Ynares Center sa Antipolo.

Gumamit ang Elasto Painters ng 18-0 blitz na naka-angkla sa masiglang batang guard para burahin ang siyam na puntos na deficit at ibalik ang takbo ng laro na nagsimula nang mahigpit sa kanilang pabor upang arestuhin ang four-game slide.

Pinahinto din ng Rain or Shine ang apat na larong losing skid laban sa Fuel Masters sa kanilang head-to-head na nagbigay ng hininga kay head coach Yeng Guiao.

“It worked out for us. For a while, I was worried about a repeat of the last conference where we started 0-5. At least now it’s 1-4, we made some improvement,” saad ni Guiao.

Umiskor si Nocum ng 13 sa kanyang career-high na 28 puntos sa mapagpasyang ikalawang quarter turnaround, na bumaril ng 11-of-21 mula sa field. Nagdagdag ang produkto ng Mapua University ng pitong rebounds, anim na assists at dalawang steals habang dalawang turnovers lang ang ginawa sa halos 32 minutong paglalaro.

Pinuri rin ni Guiao si Nocum sa magandang hitsura mula sa labas nang i-drill niya ang lima sa kanyang siyam na three-point shots.

“Coach would always tell me to practice my outside shooting so that I’ll have varied threats and not just rely on driving inside. I was able to apply that in the game,” sabi ni Nocum.

“They’re giving me the confidence to take my shots whenever I’m open. If they close out on me, I’ll drive it hard,” dagdag niya.

Nagbigay ng liderato at katatagan si Beau Belga sa loob ng court habang nagtala ng 21 puntos, 11 rebounds at tatlong assist para sa Rain or Shine. Si Jhonard Clarito ay may 19 puntos at si Leonard Santillan ay naglista ng walong puntos at 10 tabla.

Sinubukan ng Phoenix sa likod ng mga pagsisikap ni Ricci Rivero na ibalik ang mga bagay sa kalagitnaan ng fourth quarter, pinababa ang 16-point deficit sa third period sa 80-86 na lang may 6:48 na natitira sa laro courtesy of a trey ni JJ Alejandro mula sa way out .

Ngunit mabilis na sinagot ng Elsto Painters ang magkasunod na treys mula kina Andrei Caracut at Clarito para sa double-digit breathing room, 92-80, may 5:15 pa ang nalalabi sa oras.

“We played better defense in the fourth quarter. Our previous losses were pretty close games except of that against San Miguel but before that, we couldn’t close out games, we couldn’t finish in the end game,” sabi ni Guiao.