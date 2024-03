Sektor ng industriya pangunahing drayber ng real estate market

Sa forecast ng PRIME Philippines, ang nangungunang property advisory firm sa bansa para sa mga umuusbong na merkado, ang sektor ng industriya ang syang magiging "pangunahing drayber" ng real estate market ng bansa ngayong taon.

Ito ang naging forecast ng PRIME Philippines sa ginanap na annual property market outlook event na may temang "global shifts and their impact on Philippine real estate" sa Great Work, Mega Tower, Ortigas Center Huwebes ng hapon.

Sa halos 40 million square meters ng mga pribadong pag-aari ng mga pang-industriyang espasyo sa bansa, o katumbas ng halos 90 percent na occupancy rate, ay hindi imposible na maging manufacturing powerhouse ang Pilipinas sa buong Asia.

Ang mga pang-industriyang espasyo ay maaaring lumago ng 20 porsyento sa susunod na tatlo hanggang limang taon. Subalit ang mataas na singil ng kuryente at complex labor regulations ay ilan lamang sa mga hadlang o balakid sa paglago ng nasabing sektor.

Inaasahan naman ang isang mas mabagal ngunit matatag na recovery o pagbangon para sa office sector, partikular sa mga primary central business districts tulad ng Makati, BGC at Ortigas Center.

Samantala, ang Business Process Outsourcing sector naman ng bansa ay naka-posisyon na bilang premium service provider sa buong mundo at patuloy ang paglago nito. Ang paglitaw naman ng nauusong "walk-from-home" scheme ay nagmumungkahi ng tumataas na demand para walkable offices sa mga pangunahing lungsod.

Ang kumpetisyon mula sa mga near-shore countries tulad ng Dominican Republic at Mexico ay nagdudulot ng hamon sa BPO at office sectors. Gayunpaman, ang reputasyon ng Pilipinas bilang premier service provider, kasabay ng paglipat patungo sa mas mataas na kasanayan sa BPO services, ay nag-aalok ng katatagan laban sa kumpetisyon at ang banta ng automation.

Ang OFW remittances ay lumampas sa USD 30 billion taun-taon ay humimok ng demand para sa residential condominiums at housing. Habang ang tumataas na interest rates ay maaaring magpahina ng demand, ang sinyales ng istabilisasyon ay nagmumungkahi ng potensyal na pagpapagaan ngayong 2024.

Ang sektor naman ng turismo ay parehong nakikinabang sa OFW remittances at pagdating ng mga dayuhang turista, kung saan pinalalakas ng mga ito ang hotel occupancy rates sa bansa. Subalit, haldang sa paglago ng sektor ang isyu sa connectivity o mahinang internet connection, kung saan nalilimitahan ang mga oportunidad para sa mga dayuhan at lokal na turista.

Samantala, kamakailan lang ay pormal na binuksan ng Great Work ang kanilang pang-apat na branch sa 32nd floor ng Mega Tower sa Mandaluyong City. Ang nasabing kumpanya ay ilan lamang sa mga coworking service office at shared office space provider sa bansa.

Ayon kay Great Work executive director Nikita Yu, ang kanilang kumpanya ang kauna-unahang home-grown service provider na talagang nagbibigay ng end-to-end services, kung saan tinutulungan nila ang mga maliliit na negosyante in terms of planning, design, buying, constructing at pag-manage ng space nang sa gayon makapag-focus sila sa kanilang negosyo.

Hindi na umano kailangan iintindihin ng kanilang mga kliyente ang sakit ng ulo na nawalan ng kuryente, walang internet, at kung sino yung maglilinis ng office. So tinatanggal nila yung sakit na ulo na yun para doon sa kanilang kliyente.

Nakatakda namang buksan ang kanilang pang-limang branch sa BGC bago matapos ang taong ito.

Nagsimula lamang nitong 2018, itinayo ng Great Work ang kanilang una at pangalawang branch sa Quezon City at yung pangatlo dito naman sa 24th floor ng Mega Tower.

Nais din ng kumpanya na mag-expand sa Cebu City at Davao City sa mga darating na taon.