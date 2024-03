Paggaling ni Fajardo hindi minamadali ni Gallent

Hindi pinipilit ni San Miguel Beer coach Jorge Galent ang kanyang big man na si June Mar Fajardo na mag-log in ng mabibigat na minuto matapos na makarekober lamang mula sa injury sa binti na natamo niya noong Philippine Basketball Association Commissioner’s Cup finals noong nakaraang buwan.

Ngayon-malusog na, nakita ni Fajardo ang aksyon sa title-retention bid debut ng Beermen sa Philippine Cup noong Biyernes, na naglagay ng solidong numero na 15 puntos, 10 rebounds at dalawang block sa kanilang 109-97 panalo laban sa Rain or Shine sa Smart Araneta Coliseum huli ng Biyernes.

Siya, gayunpaman, ay lumabas sa bench kasama si Mo Tautuaa ang panimulang papel sa gitna. Naglaro si Fajardo sa loob ng 24 minuto at 57 segundo.

Sinabi ni Galent na ang oras ng paglalaro ni Fajardo ay depende sa kung ano ang gagawin ni Tautuaa sa loob ng court.

Naglaro si Tautuaa ng halos 20 minuto at nag-ambag ng pitong puntos, anim na rebound, tatlong steals, dalawang assist at isang block.

“It really depends on Mo. Mo really played well today. He will get his minutes. If Mo plays well then Mo will stay on the court,” sabi ni Gallent. “It just really depends on the other substitutes for June Mar.”

Nakuha ni Fajardo ang berdeng ilaw na maglaro mula sa kanyang mga doktor noong Marso 8.

“I guess I just need to work on my conditioning. So far, it’s okay now,” sabi ni Fajardo. “I’m doing great with my recovery. I was able to get a good rest.”

Sumakit ang binti ni Fajardo sa Game 4 ng championship series laban sa Magnolia. Naglaro siya sa sakit sa susunod na dalawang laro para tulungan ang Beermen na masungkit ang titulo.

“He just forced himself to play Games 5 and 6. Hats off to him. He really is a true professional. He’s hurt but he plays because he knows he’s a big factor to this team. That’s what’s good about him,” sabi ni Gallent.

Dahil sa injury niya, napilitan si Fajardo na umupo sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa opening window ng 2025 FIBA ​​Asia Cup qualifier. Sumama pa rin siya sa koponan sa kanilang mga laban laban sa Hong Kong at Chinese Taipei.

Habang nasa ilalim ng load management, kumpiyansa si Fajardo na kayang hawakan ni Tautuaa ang linya habang siya ay babalik sa pinakamataas na anyo.