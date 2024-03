Creamline itataya ang malinis na rekord

Mga laro ngayon

(Sta. Rosa Sports Complex, Laguna)

2 p.m. – Chery Tiggo vs Creamline

4 p.m. – Galeries Tower vs Capital1

6 p.m. – Nxled vs Akari

Itataya ng Creamline ang immaculate record nito laban sa isang panig ng Chery Tiggo na nauutal mula sa nakamamanghang straight-sets na pagkatalo sa huling pagkakataon habang ang Premier Volleyball League ay gaganapin ang kanilang weekend triple-bill Sabado sa Sta. Rosa, Laguna.

Ito ay minarkahan ang unang pakikipagsapalaran ng liga sa labas ng Big City sa All-Filipino Conference kasama ang Cool Smashers na naghahangad na ipakita ang kanilang mga kasanayan sa Sta. Rosa Sports Complex.

Determinado ang Creamline na palawigin ang pagtakbo nito sa limang laro – at ika-20 sa pangkalahatan kasunod ng 15-game sweep nito sa Second AFC championship noong nakaraang taon – kung saan si coach Sherwin Meneses ay nagpahayag ng kasiyahan sa performance ng kanyang koponan limang linggo sa single-round prelims ng season- pagbubukas ng kumperensya ng liga na inorganisa ng Sports Vision.

“I’m satisfied with the performance of the players. They really work hard to secure a win. They don’t focus on who their opponent is, and that’s what’s important,” sabi ni Meneses.

Habang ang Creamline ay nahaharap sa maliit na pagtutol mula sa unang apat na kalaban nito, ang Cool Smashers ay inaasahan ang isang mas mahigpit na laban laban sa Crossovers, na naghahanap ng pagtubos pagkatapos ng walang kinang na pagganap laban sa Farm Fresh Foxies noong katapusan ng linggo.

“We’re taking it step-by-step for now. Improvement comes from training, so that’s where our focus is,” sabi ni Meneses.

Sina Tots Carlos, Jema Galanza, Michele Gumabao at Alyssa Valdez ay inaasahang mangunguna sa singil ng Creamline sa suporta nina Bea de Leon Floremel Rodriguez, Lorie Bernardo, Rizza Mandapat, Pau Soriano, Risa Sato at Bernadeth Pons, na nanguna sa opensa ng koponan na may 12 puntos laban sa ang Athletics.

Ngunit si Chery Tiggo coach Kungfu Reyes ay inaasahang magtitipon sa kanyang koponan, sa pangunguna ng top hitter na si Eya Laure, upang maglagay ng mas malakas na laban, umaasang makuha ang pinakamahusay mula kina Mylene Paat, Shaya Adorador, Ara Galang, Aby Maraño, Cess Robles, Cza Carandang at EJ Laure.

Samantala, mukhang makakamit ng Capital1 ang pangalawang panalo sa limang laro habang haharapin ang walang panalong Galeries Tower sa alas-4 ng hapon. habang binasag nina Akari at Nxled ang tie sa 1-3 sa isang tunggalian ng magkapatid na koponan sa 6 p.m. pangunahing ulam.

Ang mga laro ay ipapalabas nang live sa free-to-air sa One Sports, sa HD sa One Sports+, gayundin sa opisyal na website ng PVL (pvl.ph) at ang Pilipinas Live app. Kasama sa global coverage ang bagong free-to-air channel – RPTV.