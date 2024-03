Petecio balik-Olympics

Pakiramdam ni Nesthy Petecio ay nasa ulap pa rin siya kasunod ng kanyang pagkapanalo sa 2024 1st World Olympic Boxing Qualifying Tournament sa Busto Arsizio sa Italya kamakailan.

Sa isang panayam sa radyo, sinabi ng 31-anyos na boksingero na kailangan niyang ilabas ang natitirang lakas upang magtagumpay laban kay Esra Yildiz Kahraman ng Turkey sa semifinals ng women’s 57-kilogram division.

Sa panalo, bumalik si Petecio sa Olympics sa Paris at nabigyan ng panibagong pagkakataon na manalo ng gintong medalya na hindi niya nagawa sa Tokyo tatlong taon na ang nakakaraan.

“Siyempre, I feel blessed. Hindi ko akalain na makakarating ako sa Olympics na naman,” ani Petecio, na nabiktima ni Sena Irie ng Japan sa final ng women’s 57-kg event sa Tokyo Olympics.

Napagod na raw siya sa ikatlong round pero binigay niya ang lahat para lang manalo sa laban niya laban sa kanyang malakas na Turkish na kaaway at magkuha ang tiket papunta sa Lungsod ng Liwanag, kung saan magbubukas ang Summer Games sa Hulyo 26.

“Sa ikatlong round, na-gassed out na ako. Ang kalaban ko noon binibigyan ako ng body shots at nakaramdam ng pagod ang mga binti ko sa last round,” aniya.

“Ako at ang mga coach ay nagplano na kunin ang una at ikalawang round ng laban.”

Bukod kay Petecio, sumabak din sa Olympics sina Aira Villegas at Eumir Marcial.

Si Villegas ay umabante sa semis ng women’s 50-kg event habang nakuha naman ni Marcial ang kanyang slot matapos masungkit ang silver medal ng 80-kg event ng 19th Asian Games noong nakaraang taon.

Dalawa pang dating Olympian, sina Rogen Ladon at Carlo Paalam, ay magtatangkang humabol sa Paris Olympics sa paglahok nila sa 2024 2nd World Olympic Boxing Qualifying sa Bangkok ngayong Mayo.

Sinabi ni Petecio na malaki ang kahulugan ng tiket niya sa Paris.

“Nakuha ko ang tiket na ito para sa napakaraming tao, lalo na ang aking pamilya, sa Diyos, at para sa aming dating pangulo na pumanaw, at para sa partner ko sa buhay na si Riza Geneblaza,” sabi ni Petecio.

“Bago (ang tournament), ako ay nangako sa kanya na mananalo ako ng ticket papuntang Paris at sa wakas ito na! Masayang masaya ako,” aniya.