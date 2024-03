Jasmine Curtis-Smith nag-iipon ng puhunan

Bukod sa pagiging award-winning actress, co-owner din si Jasmine Curtis-Smith ng ilang bar sa La Union.

Sa pinakabagong episode ng “Surprise Guest with Pia Arcangel,” sinabi ng Kapuso actress na bumili siya kamakailan ng isang commercial lot sa Surfing Capital of the Philippines para sa isa pang potensyal na negosyo sa lalong madaling panahon.

“I’m trying [to find] business idea and concept na p’wedeng i-develop para diyan,” aniya. “And ayun, ipon mode.”

“Lahat ng kita sa ‘Asawa ng Asawa Ko’ ay doon pupunta,” dagdag ni Jasmine. “So, I’m really hoping I find good business partners and develop a solid concept.”

Kasosyo si Jasmine sa Funky Quarters, Hyde’s Bar at Boti Costel sa La Union sa ngayon.

Ayon sa aktres, ang kanyang susunod na business concept sa surfing destination ay para sa mga gustong mag-relax sa beach sa halip na mag-party, at ang layunin niya ay maitayo ito sa susunod na lima hanggang 10 taon.

Samantala, bida si Jasmine sa pelikulang “3 Days, 2 Nights in Poblacion,” na palabas na ngayon sa mga sinehan sa buong bansa.

Dati rin siyang nagbida sa pelikulang “In My Mother’s Skin,” isang kalahok sa Sundance Film Festival noong nakaraang taon.