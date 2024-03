Anji Salvacion maglulunsad ng album

Hindi tinatalikuran ng Star Magic artist na si Anji Salvacion ang pag-arte kahit nakatanggap siya ng mga negatibong komento tungkol sa pagganap niya sa primetime series na “Linlang.”

“Hindi ko sinasara ang aking mga pintuan,” sabi ni Salvacion sa ABS-CBN News nitong Miyerkules sa Star Magic Spotlight.

“Kung may audition, mag-a-audition ako. Kung makukuha nila ako, salamat sa Diyos. Kung hindi, salamat sa Diyos dahil ito ay isang karanasan at ito ay isang pagkakataon para matutunan ko iyon ‘ah, kaya ito ang mga bagay na dapat kong gawin.”

Pero sa ngayon, sinabi ni Salvacion, na bumida rin sa stage musical na “Tabing Ilog” noong nakaraang taon, na tinututukan niya ang kanyang musika. Opisyal niyang ilulunsad ang kanyang album na “GRIT” ngayong Sabado, Marso 16, sa Gateway Cineplex.

“Sa ngayon, naka-pokus ako sa aking musika dahil ito ang una kong pangarap mula pa 2019 nang sumali ako sa ‘Idol Philippines’ at ito na nga. Nagsisimula na ako sa ‘GRIT’ at gusto kong ituloy na gawin ito kasi passion ko talaga ‘yun at excited ako na maglabas ng dagdag na mga awitin,” pahayag ni Salvacion.

Ang EP, na inilabas sa ilalim ng StarPop record label ng ABS-CBN Music, ay umiikot sa mga tema ng kumpiyansa, empowerment, pag-ibig, at letting go.

Si Salvacion, 20, ay unang sumikat bilang isang kalahok sa “Idol Philippines” noong 2019 at sumama sa “ASAP Natin ‘To” bilang isang regular na tagatanghal.

Siya rin ang nanalong celebrity housemate sa 2021 edisyon ng “Pinoy Big Brother.”

Si Salvacion ay kasalukuyang bahagi ng “Linlang: The Teserye Version” na mapapanood tuwing Linggo pagkatapos ng “FPJ’s Batang Quiapo” sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, iWantTFC, at Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment.