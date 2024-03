116-ektaryang gubat sa Antique

SAN JOSE DE BUENAVISTA, Antique – Ibinunyag ng mga awtoridad sa lalawigan kahapon na 116.43 ektarya ang napinsala ng mga sunog sa kagubatan na sakop ng National Greening Program ng Department of Environment and Natural Resources sa anim na munisipalidad ng Antique.

Ayon kay Community Environment and Natural Resources Office chief Louie Laud, ang mga lugar na apektado ng sunog ngayong taon ay sa mga munisipalidad ng Laua-an, Bugasong, Valderrama, Patnongon, Sibalom at San Remigio.

“Ang mga sunog sa kagubatan ay dahil sa upos ng sigarilyo na itinapon o iba pang interbensyon ng tao,” ani Laud, at idinagdag na ang pinsala ay tinatayang nasa halagang P2.02 milyon dahil sa pagkasira ng mga halaman at puno, kabilang ang kape, guyabano, kawayan at troso.

Dagdag pa niya, hinihiling nila sa mga lokal na pamahalaan na kumuha ng mas maraming Bantay Gubat (forest guards) para dagdagan ang kanilang mga tauhan na pipigil sa mga katulad na insidente.

“Ang mga LGU sa pakikipagtulungan sa CENRO ay hinihiling na tumulong sa kampanya ng impormasyon at edukasyon sa mga magsasaka at komunidad sa kabundukan kung paano sila makakatulong sa pagprotekta sa NGP,” sabi ni Laud.

Bukod sa proyekto ng NGP, dalawang insidente ng sunog ngayong buwan ang nakaapekto rin sa 14 na ektarya ng preserved area sa Sibalom Natural Park sa Barangay Cabladan, bayan ng Sibalom at patuloy pa rin ang assessment at validation para matukoy ang halaga ng mga pinsala.

Idinagdag niya na ang sunog sa kagubatan ay nauubos o ibinabalik sa zero ang kagubatan sa mga apektadong munisipalidad, at ang mga hayop ay wala nang mga lugar para sa pastulan.

“Ang biodiversity at wildlife ay maaapektuhan din,” sabi ni Laud.