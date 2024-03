Biñan, Davao Occi wagi

Maagang binuksan ng Biñan ang defensive switch nito saka nagsagawa ng late uprising mula sa Caloocan bago nanalo, 84-69, para muling manguna sa team standings sa PSL Philippine Cup sa Caloocan Sports Complex kamakailan lamang.

Sa pamamagitan ng pagtatalo sa ika-16 na panalo bago ang huling iskedyul ng elimination round nito, umakyat si Biñan sa team standings bago ang huling assignment nito na nakatakda sa Huwebes kung saan host ito ng Davao Occidental.

Ngunit habang nakuha na ni Biñan ang puwesto nito sa tuktok, si Harold Arboleda at ang iba pang 1Munti cagers ang nakakuha ng spotlight.

Nag-post si Arboleda ng triple-double performance habang si Ryusei Koga ay nakapasok sa clutch three-point basket sa overtime nang makuha ng 1Munti ang ika-11 panalo sa 18 laro para manatili sa ikawalong puwesto ng team standings.

Sa pagtatapos ng kampanya sa elimination round na may tagumpay, ginagarantiyahan ng 1Munti ang sarili ng twice-to-beat na bentahe sa playoffs.

Nagtapos si Arboleda na may 16 points, 17 rebounds at 15 assists.

Si Koga, sa kabilang banda, ay nagkamada ng 20 puntos, walang mas mahalaga kaysa sa kanyang three-point basket na tumalo sa shot clock sa huling 25 segundo ng extra period.

Nag-post ng double-double performance si Michael Cañete at gumanap bilang glue guy para sa Davao Occidental, na bumangon sa mabagal na simula at nagtapos nang malakas para martilyo ang 75-68 panalo laban sa MisOr.

Nagtapos ang 6-foot-4 forward na may 16 points at 10 boards habang nakahawak sa Tigers, na nakamit ang kanilang ika-13 panalo sa 17 laro at naghanda sa kanilang pinakahihintay na laro laban sa Biñan noong Huwebes.

Nagdagdag si Jun Manzo ng 14 habang nag-ambag si Justine Sanchez ng 13 puntos para sa Tigers, na umiskor ng tuluy-tuloy na 50% mula sa field (32-of-63) habang pinipigilan ang MisOr sa 37% shooting lamang (22-of-59).

Na-outrebound din ng Davao Occidental ang MisOr, 46-30, at may mas maraming puntos sa loob ng pintura, 52-22, na pinatunayang pinakamalaking salik sa panalo ng Tigers.