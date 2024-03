Tigers umalagwa laban sa Blazers

Umiskor ng isa si Justine Sanchez laban sa kanyang mga kasamahan sa kolehiyo sa St. Benilde nang ang kanyang PSL team, ang Davao Occidental Tigers, ay tinalo ang SGA-backed Blazers, 82-76, sa President’s Cup kamakailan sa Filoil-EcoOil Center.

Pinanood ni Sanchez ang kanyang mga mas makaranasang kasamahan sa Tigers na nananaig sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang poise sa endgame.

Tinapos ng 6-foot-3 Sanchez ang panalo sa pamamagitan ng dalawang free throws may siyam na segundo ang nalalabi para sa huling tally.

Sa pagkapanalo ng 12 sa 16 na laro sa ngayon, pinatibay ng Davao Occidental ang hawak nito sa No.6 spot.

Nasa kalahating laro na lang ngayon ang Tigers sa likod ng fifth placer na Caloocan habang nagsisimula nang uminit ang karera sa playoffs.

16 na koponan lamang mula sa 19 na kalahok na koponan ang uusad sa playoffs kung saan ang nangungunang walong ball club ay nakakuha ng twice-to-beat na kalamangan.

Nakuha ng Blazers ang kanilang ikaanim na talo sa 17 laro, ngunit nanatili sa paghahanap para sa twice-to-beat dahil nasa ikapitong puwesto sila.

Ang Titans ng Quezon ay nag-banko sa kanilang napakahusay na bench firepower upang talunin ang Mustangs ng MisOr, 87-63.

May kabuuang 53 puntos ang ginawa ng Titans, 28 puntos na higit sa kanilang mga katapat, dahil madali nilang nakuha ang kanilang ika-13 panalo sa 16 na laro upang patatagin ang kanilang hawak sa ikaapat na puwesto.

Bumagsak ang MisOr sa 8-9 sa team standing at bumaba sa ika-10 puwesto, na nagpaalis sa kanila sa karera para sa posibleng twice-to-beat na kalamangan sa susunod na round.

Lahat maliban sa isang manlalaro mula sa 15-man roster ng Titans ay nakapuntos, na nagpapakita ng kanilang lalim at kahandaang makipagkumpetensya.

Nanguna si Judel Fuentes, ang maaasahang shooting guard, na may 12 markers, sinundan ni Domark Matillano na may 11 habang sina LJ Gonzales at Jason Opiso ay gumawa ng tig-10 puntos para sa Quezon, na pumalo ng 42% mula sa three-point region, na nagpalubog ng 12 sa kanilang 28 mga pagtatangka mula sa bayan.

Si Rudy Lingganay, bumalik sa aksyon matapos makuha ang kanyang mga dokumento sa pamamagitan ng Games and Amusement Board, ay nanguna sa Mustangs na may 15 puntos.

Nauna rito, nanghina ang NKT, ngunit nakabawi sa overtime para mapanatili ang tensiyonado na 118-116 panalo laban sa San Pedro.