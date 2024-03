Isa-isa lang, mahina kalaban

Sadyang madugo ang digmaan sa Ukraine at sa Gaza. Libu-libo na ang mga namatay roon, karamihan pa mga sibilyan. Sa mga mandirigma ng nagtutunggaling mga panig, kaiinggitan nila ang kakaibang digmaang umiiral sa West Philippine Sea ngayon. Wala pang namamatay sa agawan ng teritoryong tubig ng Tsina at Pilipinas, di tulad nang agawan ng lupa sa pagitan ng mga Ruso at Ukrainian, at sa pagitan ng mga Israeli at Palestino.

Binobomba man ng mga Intsik ang mga barko ng Pilipino, tubig dagat ang tumatama at hindi pampasabog. Wala pang matinding pinsala ang tinamo ng mga Pilipino at barko ng Pilipinas liban sa may nasaktan ng kaunti at may nabasag na bintana sa barko na magdadala sana ng supply sa mga sundalo sa Ayungin Shoal.

Sa makailang ulit na pambobomba ng Intsik sa mga barko ng Pilipinas, sanay na sanay na ang mga Coast Guard na Intsik sa taktika habang nasasanay nang husto ang mga barko ng mga Pilipino sa pag-iwas sa pagharang at pambobomba sa kanila.

Paulit-ulit rin ang pagbababala ng mga Intsik sa kanilang radyo sa mga Pilipino na huwag lumayag sa Ayungin Shoal. Rumaradyo rin ang mga Pilipino sa mga Intsik upang paalisin ang mga nanghihimasok sa WPS.

Tila nasuya na ang mga Intsik sa kabababala at pagbabawal na hindi naman pinapansin kaya napabalita na sinabihan umano nila ang Philippine Coast Guard na isa lang na barko ang dapat na tumuloy sa Ayungin Shoal upang magdala ng supply sa mga sundalong nakapwesto sa pinasadsad na BRP Sierra Madre roon. Higit pa roon ay bobombahin nila ng tubig upang paalisin sa lugar.

Mukhang hindi naman mahirap gawin ang gustong mangyari ng mga Intsik. Ngunit kung isang barko lang ang pwedeng tumuloy sa Ayungin Shoal, dapat ring isang barko ng Tsina ang haharang sa mga barko ng Pilipinas roon. At kung bobomba ng tubig ang barko, dapat ay isang beses rin lang ang tira, kaya dapat nilang asintahin ng husto. O kaya naman ay isang galon lang ng tubig-dagat ang dapat ibomba sa barko ng mga Pilipino. Makakatipid sila sa pagod at paulit-ulit na pambobomba.

At para matapos na ang agawan sa WPS, isang dash na lang dapat ang siyam na dash na linya ng Tsina sa South China Sea.