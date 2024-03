BATANG PIER LUSOT SA BOLTS

Siniguro ng NorthPort na makabuo ng momentum sa pagpasok ng mahabang layoff nang tinadtad nito ang 90-85 tagumpay laban sa Meralco para sa tatlong sunod na panalo sa Philippine Basketball Association Philippine Cup noong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

May ilang sabik na sandali ang Batang Pier sa humihinang mga segundo ng laro matapos tumaas ng 12 puntos sa ikalawang quarter ngunit nagawang kumapit para umangat sa 3-1 win-loss record na tumabla sa idle NLEX.

Ang mga kalamnan ng NorthPort sa ilalim ang nagpakita ng paraan sa opensa kung saan sina JM Calma at Arvin Tolentino ay sumuntok ng tig-16 puntos. Si Calma ay humila ng walong rebounds habang si Tolentino ay may anim na board, limang assist na may isang steal at isang block.

Gayunpaman, partikular na natuwa si head coach Bonnie Tan sa katatagan na ipinakita ng kanyang mga ward para sa pinakamahusay na simula ng franchise sa Philippine Cup.

“Playing against Meralco we knew they would come back from our double-digit lead. I just requested for the team to keep their composure in the end game. (Come) winning time, what we did in the first half won’t matter,” saad ni Tan.

“Although we did well, we were just tight in the first half but in the second half we made sure that we got a good start and our composure in the end game delivered us the ‘W’,” dagdag niya.

Ang NorthPort ay babalik sa aksyon sa Abril 5 laban sa TNT.

Sinubukan nina Aaron Black at Chris Newsome na bawiin ang Bolts sa huling bahagi ng fourth quarter mula sa 81-88 deficit may mahigit isang minuto pa.

Hininga ng Meralco ang leeg ng NorthPort, 88-85, matapos na umiskor si Newsome sa isang and-one play sa nalalabing 8.2 segundo. Siya, gayunpaman, hindi nakuha ang kanyang bonus na libreng throw nang si Zav Lucero ay kumuha ng defensive board bago ibagsak ni Cade Flores ang huling basket ng laro.

Nagdagdag si Paul Zamar ng 14 puntos habang si Flores ay may 13 puntos, anim na rebound at isang season-high na anim na steals sa kabuuang 18 swipes ng Batang Pier.

Malakas ang simula ng NorthPort sa first half at nagbukas ng 39-27 lead mula sa triple ni Tolentino sa 6:22 second quarter. Ngunit nag-counterstrike ang Bolts para itabla ang laro sa 43 pagpasok ng halftime.

Nagtapos si Black na may 18 puntos, nakakuha si Newsome ng 15 puntos habang si Raymond Almazan ay may 12 puntos at anim na rebounds nang bumagsak ang Meralco sa 1-3 slate.