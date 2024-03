Petecio, Paalam, Villegas buhay pa

Carlo Paalam puts himself in the thick of the fight after winning his Round of 16 match in the first World Olympic Boxing Qualifying Tournament in Italy. LUIS ROBAYO/ agence france-presse

TDT Nanalo ang pambansang koponan sa boksing sa lahat ng tatlong laban nito sa 2024 1st World Olympic Boxing Qualifying nitong Biyernes sa Busto Arsizio, Italy. Nakuha ni Nesthy Petecio ang 5-0 unanimous decision kay Nancy Tas ng Germany sa Round of 16 sa women's 57-kilogram division. Ang 31 anyos na nagkapilak na medalya sa Tokyo Olympics ay kailangang makapasok sa final ng kanyang weight division para makakuha ng puwesto para sa 2024 Paris Olympics. Nakatakda niyang harapin si Maud van der Toorn ng Netherlands sa quarterfinal ngayong araw. Samantala, nakapasok si Carlo Paalam sa Round of 16 matapos ang 3-2 split desisyon laban kay Andrey Bonilla ng Mexico sa men's 57-kg division. Tulad ni Petecio, nakatakdang ipagpatuloy ni Paalam ang kanyang paghahanap ng puwesto sa Olympic ngayong Linggo rin. Makakalaban niya si Shukur Ovezov ng Turkmenistan. Pasok na rin si Aira Villegas sa Round of 16 matapos ang 3-2 split desisyon kay Mckenzie Wright ng Canada sa women's 50-kg division. Sina Petecio, Paalam, Villegas at Rogen Ladon ang natitira sa 10 miyembro ng Philippine team na nagtangkang makalaro sa Paris Summer Games na magsisimula sa Hulyo 26. Kung walang kwalipikado, magkakaroon ng isa pang pagkakataon na makalahok sa Paris Olympics kapag idaraos na ang ikalawang World Olympic Boxing Qualifying sa Bangkok Thailang sa Mayo.