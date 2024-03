Kulog ng tanders

Ipinagdiwang kahapon ang Araw ng mga Kababaihan sa buong mundo. Bagaman sila ang pokus nitong Biyernes, may nagtaas rin ng bandera ng mga matatanda.

Hindi maikakaila na may kakayahan din ang mga matatanda na katumbas ng kakayahan ng mga kababaihan sa kahit anong larangan. Pinatunayan ito ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos sa kanyang talumpati sa Kongreso, ang kanyang huling State of the Union Address sa huling termino niya, bagaman maaaring mahalal siyang muli sa Nobyembre.

Bago ang kanyang talumpati, maraming kababayan niya ang pumupuna sa kanyang katandaan. Sa edad na 81, pinuntirya ng mga kritiko at kalaban ang kanyang ilang ulit na pagkapatid matapos magsalita sa harap ng media dati. May nagsasabi rin na hindi na siya mentally fit para gampanan ang maselan at demanding na trabaho ng isang pangulo.

Sa kanyang pagtakbo bilang pangulo, maaari raw siyang matalo ng karibal na Republican na si Donald Trump dahil sa katandaan niya. Subalit sa kanyang talumpati nitong Huwebes ay napawi niya ang mga agam-agam tungkol sa kanyang kalusugan at kakayahan na mamuno ng isang Super Power na bansa.

Hindi kinakitaan ng palya o pagkalimot ang mga isang oras niyang pananalita sa harap ng mga pulitiko at sa buong mundo.

Ibinida ni Biden ang kanyang mga nagawa para sa bayan at isiniwalat ang mga gagawin niya para sa mga mamamayan kung siya’y mahalal. Walang habas rin niyang binatikos ang kanyang kalaban sa eleksyon na si Trump na binansagan pa niyang banta sa kanilang demokrasya.

Nabuhayan ng loob ang mga kapartido ni Biden sa ipinakita ng kanilang pambato. Bago nagsalita ang pangulo ay iniuulat ng media na naungusan na siya ni Trump sa mga survey. Nangangamba ang ma Democrats na hindi siya iboto ng mga mamamayang nagdududa sa kanyang kakayahan dahil sa katandaan. Matapos ang kanyang talumpati ay marahil magbabago ang paningin ng mga tao sa kanya. Na siya ay may lakas, karunungan at sobra-sobrang karanasan na mamuno.

Hindi lang naman si Biden ang pinakamatandang lider ng isang bansa. Minsan ring namuno si Mahathir Mohammad ng Malaysia sa edad na 95, patunay na may mga matanda talagang kaya pang magtrabaho sa ganoong edad. Si Juan Ponc Enrile nga ay may katungkulan pa sa gabinet ni Pangulong Marcos kahit pa 100 anyos na siya.

Sa mga tanders riyan, isang saludo para sa inyo.